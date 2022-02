Presidente do Santos defende planejamento e promete 'técnico de ponta'

A temporada do Santos começou aquém das expectativas. Depois de um 2021 de sofrimento e risco de rebaixamento no Campeonato Paulista e Brasileiro, o time alvinegro esperava ter paz no início do novo ano, mas já se vê em cenário bem diferente.



Com um desempenho ruim até aqui e apenas duas vitórias em sete jogos no Paulista, o Santos optou pela saída de Fabio Carille. O clube da Vila Belmiro agora procura por um técnico de ponta, nas palavras de Andres Rueda, presidente santista, e mira estrangeiros.



"Hoje estamos indo atrás de um técnico que tenha o perfil adequado ao Santos. E junto com ele traremos reforços para posições pontuais. Todos que analisam o Santos concordam que o time não é ruim como se pinta. [Conta] com muita molecada e precisa de gente com voz de comando para orientar. É sabido, vamos atrás de contratações pontuais e um técnico de ponta alinhado com nosso perfil", disse Rueda.



O mandatário do Santos afirmou ainda entender o que chamou de pancadas que o clube tem recebido, mas defendeu o planejamento do departamento de futebol, reformulado após a chegada do executivo Edu Dracena em outubro do ano passado.

O ex-zagueiro substituiu José Renato Quaresma, então membro do comitê de gestão responsável por ajudar o futebol que deixou a função em junho. Rueda buscou no grupo quem tivesse disponibilidade para assumir o posto, mas mudou de ideia e delegou a pasta para Edu.



O advogado Thomaz Côrte Real ainda preencheu a vaga deixada no comitê de gestão santista, que tem também Rueda, o vice José Carlos Oliveira e os membros Dagoberto Oliva, José Berenguer, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Victor Sion e Walter Schalka.



"Quando trouxemos o Edu Dracena, mudamos o foco. Pessoa de confiança, querido, ídolo, é do futebol. Então ele faz a interligação do futebol com o comitê de gestão. Não é só ele que toca, o CG participa, e não escapa nada. Obviamente que o discurso é legal, mas, sem resultado, viramos saco de pancadas -e temos que tomar mesmo. Estou mais 'p' da vida que vocês, nos dois sentidos", afirmou o presidente.



"O planejamento do futebol foi feito e está sendo cumprido. O resultado ainda não apareceu, mas, na base, todos reclamavam e, em um ano, fizemos contratações que foram criticadas, e a base foi pra final da Copinha e decisões do sub-15 e sub-17. A qualidade melhorou rapidamente. A base tem que revelar. Além de chegar em finais, revelamos Lucas Pires, que é titular, Rwan, Lucas Barbosa Não foi fruto do acaso", emendou.



O dirigente pretende substituir Carille nesta semana. Enquanto isso, o auxiliar Marcelo Fernandes comandará o Santos contra o Salgueiro nesta quarta-feira (23), a partir das 19h (de Brasília), em Pernambuco, pela estreia na Copa do Brasil. O time alvinegro tem a vantagem do empate na decisão em jogo único.



O interino não terá Léo Baptistão, com desconforto muscular, e precisará improvisar na lateral direita, já que não poderá contar com Madson e Auro, vetados pelo departamento médico. Carlos Sánchez e Kevin Malthus também estão lesionados.



Com isso, o time provável do Santos diante do Salgueiro tem João Paulo; Marcos Guilherme, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Camacho e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.





Estádio: Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (23)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Transmissão: Amazon Prime