Preterido por Carille, Miguelito, xodó da torcida do Santos tenta convencer Caixinha

Miguelito tenta convencer Pedro Caixinha no Santos.





Preterido por Fabio Carille em 2024, Miguelito tenta uma vida nova no Santos nesta temporada.





A primeira rodada do Campeonato Paulista não foi um bom sinal. O meia-atacante não foi utilizado na vitória do Peixe por 2 a 1 sobre o Mirassol.





Caixinha improvisou o lateral-direito Leo Godoy como ponta quando tirou Lucas Braga, mas não botou Miguelito, que desempenha essa função de extremo.





Mas Miguelito foi titular contra a Ponte Preta, na segunda rodada. O jogador saiu no intervalo do duelo que terminou 1 a 1.





O UOL apurou que o novo treinador santista vê enorme capacidade técnica em Miguel, mas quer que o garoto de 20 anos evolua em termos táticos e físicos. Há um cuidado especial com o atleta no dia a dia do CT Rei Pelé.





O português conversou com Miguelito ao longo da pré-temporada e pediu mais intensidade e ajuda na marcação. A sensação é que o jovem às vezes desliga das partidas.





Pedro Caixinha crê que Miguel pode evoluir e conta com o boliviano para a temporada. A ideia é dar minutagem aos poucos.





Titular da seleção boliviana, Miguelito ainda não deslanchou no Santos. Os representantes da promessa esperam que ele ganhe mais oportunidades neste ano.