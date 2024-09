'Problemas' na Copa América, estádios da NFL também prevalecem no Mundial

Os estádios de equipes de NFL [liga de futebol americano] foram a maioria dos palcos e causaram polêmica durante a Copa América deste ano por causa dos 'minicampos'. Mesmo após os problemas, a Fifa escolheu alguns deles para os jogos do Super Mundial de Clubes de 2025.



Ao todo, 12 estádios vão receber jogos do Super Mundial de Clubes. Destes, oito recebem jogos de futebol americano: Hard Rock Stadium [Miami], Lumen Field [Seattle], Orlando Camping World Stadium [Orlando], Mercedes Benz Stadium [Atlanta], Bank of America Stadium [Charlotte], Los Angeles [Rose Bowl Stadium] Lincoln Financianl Field [Philadelphia] e MetLife Stadium [Nova York].

Os outros quatro estádios foram criados e projetados para jogos de futebol. São eles: Inter&Co Stadium [Orlando], Geodis Park [Nashville], TQL Stadium [Cinccinati] e Audi Field [Washington].



Quatro estádios da NFL foram palcos da Copa América e serão do Super Mundial também. Hard Rock Stadium, Mercedes Benz Stadium, Bank of America Stadium e Lincoln Financianl Field farão a 'dobradinha' de competições. O Inter&Co Stadium é o único projetado para futebol que foi 'repetido'.

A final do Super Mundial será disputada em uma casa da NFL. A decisão ocorrerá no MetLife Stadium, estádio de Nova York que recebe jogos do New York Giants e do New York Jets.



PROBLEMAS COM 'MINICAMPOS' NA COPA AMÉRICA

A Copa América foi disputada em gramados com dimensões 100m x 64m e não com 105m x 68m, como nos principais torneios do mundo organizados pela Fifa. As negociações para a Copa América foram feitas pela Conmebol, organizadora da competição.



Donos dos estádios, os times da NFL teriam problemas estruturais se tentassem aumentar os gramados. Isso porque precisaram quebrar arquibancadas e até diminuir a capacidade.

A Fifa ainda não divulgou se obrigará os clubes a adaptarem seus estádios às dimensões tradicionais de suas competições.



COMO SERÁ O SUPER MUNDIAL?

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato.



Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único.

As vagas estão dividas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede.



Além da vaga restante da MLS, que ainda não definiu seu representante, a outra entrada disponível pertence à América do Sul. Ela está destinada ao campeão da edição de 2024 da Libertadores. Caso o River Plate conquiste o título, ela será repassada ao ranking da Conmebol na Fifa e já teria dono: o Olímpia-PAR.



QUEM JÁ ESTÁ NO SUPER MUNDIAL DE CLUBES DE 2025?



AMÉRICA DO SUL

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol – pode ser campeão da Libertadores 2024

Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol



EUROPA

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

Porto (Portugal) - via ranking da Europa

Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

Juventus (Itália) - via ranking da Europa

Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa



ÁSIA

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/22

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/24



ÁFRICA

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) - ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano



AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024



OCEANIA

Auckland City (Nova Zelândia) - campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.