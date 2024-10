Próximo do retorno, Neymar chora e diz que não volta 'meia boca'

Perto do retorno aos gramados após mais de um ano afastado devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, Neymar afirmou que os últimos meses têm sido de sofrimento por não poder jogar futebol, mas que só volta quando estiver em plena forma.





"A coisa que eu mais amo na vida é jogar futebol, cada dia que eu fico longe é um dia de sofrimento. Isso é o que mais me machuca", afirmou o jogador emocionado em vídeo publicado nas redes sociais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Todas as vezes em que me machuco, eu volto. Mas não volto meia boca", disse o atacante do saudita Al Hilal na publicação, que intercala lances de lesões sofridas em campo ao longo da carreira com imagens do tratamento nos últimos meses. "A solução é que eu amo muito o futebol", afirmou.





Neymar sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo durante a derrota por 2 a 0 contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em 17 de outubro de 2023.

Publicidade





Ele declarou ainda que estava "vivendo um momento muito maravilhoso", citando a chegada ao Al Hilal e o nascimento da filha Mavie, em outubro de 2023. "Estava tudo encaminhado para ser um grande ano, mas acabou acontecendo isso [a lesão]".





Ao longo das últimas semanas o jogador apareceu em vídeos retornando aos treinos no Al Hilal. Na sexta-feira (18) o técnico do time, o português Jorge Jesus, afirmou que Neymar deve viajar com o grupo para o confronto na próxima segunda-feira (21) contra o Al Ain, pela Champions League da Ásia.





O jogador de 32 anos tem sofrido com um longo histórico de lesões nos últimos anos. Considerando a sofrida na derrota para o Uruguai, ele já soma 17 problemas mais sérios que o tiraram de ação desde 2014.