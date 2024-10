Qual a lógica da CBF para antecipar Palmeiras x Botafogo pelo Brasileiro

A CBF caminha para confirmar Palmeiras x Botafogo, no dia 26 de novembro, uma terça-feira, pelo Brasileirão.





Mas por que essa é a data que a entidade entendeu ser a melhor para encaixar o confronto entre os dois atuais times mais bem colocados do Brasileiro? A reportagem explica.





POR QUE NÃO DÁ PARA ADIAR?





O jogo originalmente está marcado para 1º de dezembro, no dia seguinte à final da Libertadores.





O Botafogo está com praticamente os dois pés na decisão em Buenos Aires, já que fez 5 a 0 no Peñarol no jogo de ida. Logo, manter no fim de semana original é incompatível.





Adiar o jogo e colocar em uma data posterior também não cabe no calendário atual.





As datas após 30 de novembro, de fim e meio de semana, estão tomadas pelo Brasileirão.





Logo em seguida, já em 11 de dezembro, tem o primeiro jogo do Intercontinental, contra o Pachuca. Missão para o campeão da Libertadores. Pode ser o Botafogo. Pode não ser. Mas não dá para contar com essa incerteza e "segurar" o jogo.





Adiar o Brasileiro tem efeito nas férias dos jogadores e, consequentemente, no início da temporada 2025. A CBF já prorrogou por três dias o Brasileirão 2023 e gerou uma onda de questões logísticas para os atletas, que costumam viajar logo que o campeonato acaba.





ANTECIPAR PARA QUANDO, ENTÃO?





Se não dá para adiar, o jeito é antecipar. Mas para quando?





As datas que apareciam viáveis eram os fins de semana de 3 e 10 de novembro. Teria originalmente só a final da Copa do Brasil. Botafogo e Palmeiras não estão nela.





Mas as duas datas já foram usadas como desafogo para outras rodadas, principalmente a 33ª. Por causa do adiamento de jogos definido pelos clubes quando houve a enchente no Rio Grande do Sul, a CBF avisou que a 33ª inicialmente seria alocada durante a data Fifa. Mas tinha um plano para tirar praticamente todos os jogos da janela reservada mundialmente para as seleções.





Só um jogo ficou: Flamengo x Atlético-MG, dia 13. Ou seja, menos um espaço para Palmeiras x Botafogo.

Há um quadradinho possível, então, já atribuído como "escape" quando o calendário foi feito.





O meio de semana de 27 de novembro. Mas como o finalista da Libertadores precisa chegar com certa antecedência à cidade da decisão -neste ano, Buenos Aires-, a CBF vê como único caminho possível o dia 26, uma terça-feira.





O CASO DO ATLÉTICO-MG





E o Atlético-MG? Também deve ter seu jogo puxado para esse mesmo dia 26. Na 36ª rodada, o confronto é com o Juventude, também inicialmente previsto para 1º de dezembro.





Se acontecer uma catástrofe e o Galo for eliminado na volta, contra o River, após abrir 3 a 0, a CBF pode fazer dois movimentos: tirar Flamengo x Atlético-MG da data Fifa (13/11) e jogar na data de escape (27 de novembro), mantendo o duelo com o Juventude para o dia 1º/12.