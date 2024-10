Quanto o São Paulo vai faturar com shows de Bruno Mars no Morumbis?

O cantor Bruno Mars fará uma série de seis shows nas duas próximas semanas no Morumbis e o São Paulo estima lucrar pelo menos R$ 12 milhões com as apresentações. O valor é um extra do contrato previamente assinado com a Live Nation.



O Tricolor tem direito à participação em ações de marketing relacionadas ao evento, além de porcentagem de alimentação e bebidas comercializadas durante os shows.

Não há um valor fechado que o clube irá receber, pois depende do faturamento com os itens citados. A estimativa, no entanto, é de que o montante fique entre o dobro e o triplo dos R$ 6 milhões que o São Paulo faturou com o Coldplay no ano passado.



O valor é um extra para além do contrato de R$ 60 milhões por cinco anos com a Live Nation, empresa que está trazendo o artista ao Brasil, para disponibilizar o Morumbis para shows. O acordo previamente assinado é uma espécie de mínimo garantido, mas cada apresentação realizada faz o clube receber um montante extra.



Após a série de shows, o Tricolor irá trocar o gramado do Morumbis. A tendência é que a superfície já esteja pronta para receber jogos antes do final do mês, ficando pronta para a partida contra o Athletico-PR. Dessa forma, além do clássico contra o Corinthians, o São Paulo só precisará mandar fora de seu estádio a partida contra o Vasco.