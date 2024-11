'Quase quebrei o pé', diz Yuri Alberto ao detalhar chute em cabeça de porco no Derby

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, disse ao Sportv que quase se machucou ao afastar uma cabeça de porco durante o duelo contra o Palmeiras, que acabou em 2 a 0 para o Alvinegro, nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena. A parte do animal foi arremessada por torcedores ainda no 1° tempo, e o jogador foi o responsável por chutá-la para a sequência do embate.





"Eu quase quebrei o pé, pensei que era uma almofada! Fui tirar com o pé e dar um chute para longe, mas era uma cabeça de porco. Quase machuquei o pé, mas vamos embora."





O QUE MAIS ELE DISSE?





Fim do jejum de três anos. "Quebramos isso hoje. Viemos de três vitórias, isso passa confiança para continuar batalhando. É continuar avançando e pontuando para subir na tabela."





Melhor fase da carreira? "Feliz por ajudar minha equipe com um gol. Glória a Deus por este momento que estou vivendo na minha vida, que é o mais importante e melhor da minha carreira. É agradecer."





Reviravolta no Corinthians. "É desfrutar do momento: foram momentos difíceis que passei aqui, mas me deixaram ainda mais maduro e me fortaleceram. É por isso que estou vivendo este grande momento."





