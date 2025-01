Quem é Cleber dos Santos, técnico que vai comandar o Flamengo no Carioca

Como de costume, o Flamengo vai iniciar o Campeonato Carioca com um time alternativo. Nas quatro primeiras rodadas, quem vai comandar o time será um treinador que conhece bem cada palmo das categorias de base: Cleber dos Santos, substituto de Filipe Luís no sub-20. Ele já vem comandando as atividades do time desde a reapresentação.





Os contatos de Cleber com Filipe Luís foram no ano passado, quando ele chegou para o sub-20. Filipe e Carlos Noval, que era gerente da base, sentaram com ele para passar as informações necesárias. O técnico do time principal estará com o elenco na pré-temporada nos Estados Unidos.





O trabalho maior no dia a dia é mesmo com Noval. Cleber dos Santos não chegou a conversar com Filipe sobre o time que vai jogar o Campeonato Carioca.





Cleber já foi treinador de todas as categorias de base do Flamengo. Ele começou no sub-11 e foi subindo até o sub-20. Ele saiu do clube em 2017, mas retornou em 2024, quando Filipe Luís foi promovido ao time principal.





A filosofia se parece com a de Filipe Luís. Um futebol agressivo e focado no jogo ofensivo. Como trabalhou na base nos últimos meses, já está familiarizado com os jovens que vão jogar o Carioca.





Cleber foi auxiliar de Zé Ricardo por muito tempo. Ele tirou a Licença A em 2019.





O Fla tinha a dúvida inicialmente só se mandaria o treinador para a Copinha ou para o profissional. No fim, Raphael Bahia, que comanda o "time B" do sub-20, ficará responsável por esse grupo. O time principal disputa o Estadual.





Santos chegou ao Flamengo em 2001 e ficou até 2007 na primeira passagem. Durante esse período, treinou o sub-11, sub-13 e sub-15. Depois, saiu para o Audax Rio, onde ficou entre 2007 e 2011, e foi auxiliar do time principal e treinador do sub-20. Entre 2011 e 2014, retornou ao Rubro-negro para treinar o sub-17 e o sub-20.





A vida nos times profissionais cresceu em 2015. Ele foi para o Vasco para ser auxiliar do técnico Jorginho. Em 2017, de volta ao Flamengo, formou uma parceria duradoura com Zé Ricardo. Os dois seguiram juntos de volta ao Cruz-maltino (2017), no Botafogo (2018 e 2019), Fortaleza (2019), Internacional (2019), Qatar SC (2021), Shimizu S-Pulse (2022 e 2023), Cruzeiro (2023) e Goiás (2024). Em outubro deste ano, Cleber decidiu retornar ao Fla.





QUAIS JOGOS ELE VAI COMANDAR?





1ª rodada - Flamengo x Boavista - previsto para 12/01 - Aracaju (SE)

2ª rodada - Madureira x Flamengo - previsto para 16/01 - Campina Grande (PB)

3ª rodada - Flamengo x Nova Iguaçu - previsto para 19/01 - Natal (RN)

4ª rodada - Bangu x Flamengo - previsto para 22/01 - São Luiz (MA)