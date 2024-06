Quem joga? Corinthians perde Carlos Miguel e tenta segurar substituto

O Corinthians terá dificuldade para renovar com Matheus Donelli após perder Carlos Miguel e Cássio.



O Corinthians corre para ficar com Matheus Donelli após ser avisado da saída de Carlos Miguel para o futebol inglês.

Donelli, de 22 anos, tem contrato até janeiro e recebeu proposta de renovação. O acordo é considerado difícil.



O estafe do goleiro revelado na base do time alvinegro quer entender quais serão os próximos passos do clube para aceitar ou não a oferta.

Como o Corinthians deve ir atrás de um substituto experiente, Matheus Donelli não descarta sair. As conversas continuarão nos próximos dias.



De qualquer forma, Donelli ficaria à disposição para o jogo contra o Atlético-GO, terça-feira. Ele é o provável titular. A janela de transferências só reabre em julho.



Felipe Longo, campeão da Copinha, é a alternativa. Ele treina com a seleção brasileira sub-20. Cadu, outro da base, seria o terceiro goleiro atualmente.



O Corinthians perdeu Cássio para o Cruzeiro e agora vê a iminente saída de Carlos Miguel. Walter (Cuiabá) e Marcelo Grohe (sem clube) são duas opções analisadas no mercado.