Ramón se rende e dá mais tempo a Garro e Coronado juntos no Corinthians

O técnico Ramón Díaz parece estar se rendendo a Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos no time titular do Corinthians .



Garro e Coronado têm mostrado a Ramón que podem atuar juntos no time alvinegro. Esse era um pedido de boa parte da torcida.

A comissão técnica entendia que seria difícil encaixar a dupla, mas repensou a possibilidade nos últimos jogos.



Os meias deixaram boa impressão nessa parceria nos jogos contra Atlético-GO e Fortaleza. Essa variação deve ser feita com mais frequência.

Diante do Atlético-GO, Coronado entrou no intervalo com 1 a 0 e ao lado de Garro ajudou a fazer 3 a 0. Coronado deu assistência para Garro fechar o placar.



Contra o Fortaleza, Ramón Díaz fez questão de escalar Coronado e Garro juntos mesmo com a classificação encaminhada. Garro foi poupado, mas entrou no segundo tempo para ganhar mais minutos com Coronado.



O treinador argentino deu um jeito para ter os dois meias em ação. A solução foi pedir para Rodrigo Garro jogar mais recuado, com mais responsabilidade na armação. A melhora no preparo físico de Igor Coronado também foi determinante.



Garro é titular absoluto, enquanto Coronado tenta convencer Ramón de vez sobre a titularidade. Fato é que a dupla esperada pelo torcedor parece estar perto de se firmar.