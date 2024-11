Ratinho flagra produção assistindo jogo da seleção brasileira na Globo

Ratinho flagrou ao vivo a sua produção assistindo ao jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, nesta terça-feira (19), enquanto seu programa estava no ar no SBT.





O apresentador mostrou a situação e riu do assunto. No vídeo, Ratinho vai aos bastidores do programa e vê que parte dos operadores de estúdio brigam com o desempenho da seleção.





Ratinho também assistiu a um pouco do jogo, e viu o tento de Gerson, que empatou a partida. "Mas é um time muito ruim mesmo", falou.





O programa recebia Milton Neves e Mauro Beting. Logo após ver o jogo, Ratinho perguntou: "O programa é ao vivo e vocês estão vendo o jogo do Brasil? Bom saber...".





Ratinho fez uma recomendação para Daniela Beyruti, presidente do SBT: "Daniela, tem mais seis nomes para o corte". Ratinho fez referência as demissões promovidas para corte de gastos na semana passada pelo SBT.





