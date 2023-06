Real Madrid é o clube mais valioso do mundo em lista da Forbes

A revista americana Forbes, referência em conteúdo sobre negócios e economia, publicou na quarta-feira (31) a lista com os 30 clubes de futebol mais valiosos do planeta.







Publicidade

Publicidade

O time mais caro da lista pelo segundo ano consecutivo é o Real Madrid, da Liga espanhola, cujo valor é de US$ 6,07 bilhões. O Manchester United da Premier League inglesa está em segundo lugar com US$ 6 bilhões e o Barcelona da La Liga espanhola fecha os três primeiros com US$ 5,51 bilhões.





Não há clubes brasileiros na lista deste ano.

Publicidade





O ranking inclui sete clubes dos Estados Unidos. Segundo a revista, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy e Atlanta United estão entre os 20 times de futebol mais valiosos.





O LAFC é o melhor posicionado, em 17º lugar na lista. O clube tem o valor de US$ 1 bilhão, enquanto o Galaxy e o Atlanta estão em 18º e 19º, respectivamente. O Galaxy vale US$ 925 milhões e o Atlanta US$ 850 milhões.

Publicidade





Entre os times da MLS (Major League Soccer), principal campeonato de futebol americano, o LAFC está gerando a maior receita (US$ 116 milhões), enquanto o Galaxy tem a receita operacional mais barata (US$ 4 milhões). Atlanta gera US$ 81 milhões em receita e custa US$ 6 milhões para operar.