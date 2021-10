Real Madrid transforma Barcelona em freguês após 56 anos

A vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre o Barcelona, neste domingo (24), pelo Campeonato Espanhol, fez com que o time merengue chegasse ao quarto triunfo seguido sobre o rival, o que não acontecia há 56 anos. O resultado teve importante participação brasileira -titulares, Vinícius Júnior e Rodrygo tiveram atuações elogiadas.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

A última vez que o Real Madrid conseguiu uma sequência tão longa de triunfos sobre o Barcelona foi na década de 1960. Entre 1962 e 1965, os merengues venceram "El Clásico" sete vezes consecutivas.



Antes de engatar a série de bons resultados sobre o Barça, o Real ficou um tempo sem vencer o rival. De 23 de dezembro de 2017 a 18 de dezembro de 2019, os catalães acumularam quatro vitórias e três empates contra os merengues.

Continua depois da publicidade



A partida de ontem teve emoção até o fim. Dos três gols, dois foram marcados nos acréscimos do segundo tempo, com Lucas Vázquez (Real Madrid) e Agüero (Barcelona). Depois do jogo, jornais espanhóis elogiaram os brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo.



O Marca exaltou a forma com que o camisa 20 conseguiu criar dificuldades para o setor defensivo do Barça. "Vinicius brilha diante de um Barça que cai no desânimo. Vinicius, o brasileiro inspirado, abusou de Mingueza".



Já o As destacou o entendimento de Vinicius e Rodrygo dentro de campo. Os dois brasileiros também foram titulares na goleada por 5 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, terça-feira, pela Liga dos Campeões.



As duas equipes voltam a campo por La Liga na quarta-feira. O líder Real Madrid recebe o Osasuna, e o nono colocado Barcelona visita o Rayo Vallecano.