Reeleição de Leila indica poder consolidado e vida dura para oposição do Palmeiras

A vitória de Leila Pereira contra Savério Orlandi já era esperada no Palmeiras. E mesmo com Savério dizendo que a oposição saiu fortalecida deste processo eleitoral, os números mostram que eles precisam de mais para fazer frente ao grupo que a empresária construiu no últimos anos.





Leila venceu Savério com a maior vantagem das eleições do Palmeiras nos últimos anos. Foram 3153 votos no total, com 2295 para Leila (73,2%) e 858 para Savério (26,8%).





Membros da oposição esperavam um resultado melhor nesta eleição - já visando um salto maior para as próximas. A expectativa era de atingir cerca de 35% dos votos, mas não foi isso que aconteceu.





Oposição também precisa trabalhar para mais sócios votarem no Palmeiras. Cerca de 7800 sócios estavam aptos para votar nesta eleição - somente sócios do clube social com pelo menos três anos de matrícula e com mais de 18 anos têm direito ao voto - e apenas 3183 votaram. Leila já conquistou a maioria dos que votam atualmente nos últimos anos.





Esse é o último mandato de Leila, ela não pode se reeleger em 2027, e tem um nome próximo que pode sucedê-la: Paulo Buosi. Buosi é o atual vice-presidente do Alviverde e será o segundo vice nesse segundo mandato de Leila. Ele já foi reeleito como primeiro vice no segundo mandato de Maurício Galiotte e o estatuto do clube veda a possibilidade de concorrer pela mesma função pela terceira vez seguida.





Além de trabalhar com Galiotte, Buosi foi o diretor administrativo na gestão de Paulo Nobre (posição estatuária mais importante do clube fora a presidência). Ele apareceu em fotos ao lado de Leila Pereira comemorando bastante a vitória.





É difícil ser oposição de um clube que conquistou tanto como o Palmeiras nos últimos anos, e Leila quer mais. Em suas primeiras palavras após ser reeleita, a mandatária afirmou que seu próximo desafio é superar seus primeiros três anos à frente do clube.





O desafio é superar esses três anos, que estão sendo muito vitoriosos, e também continuar valorizando nosso clube, fazendo tudo o que o associado espera que o presidente faça de melhorias e bem-estar no clube social. E superar o que estamos fazendo nessa primeira gestão Leila Pereira





VEJA OS RESULTADOS DAS ÚLTIMAS ELEIÇÕES NO PALMEIRAS





2021

Total 2.141 votos

Chapa Palmeiras de Todos (Leila) - 1.897 votos

Branco 244 votos





2018

Total 3.039 votos

Chapa Palmeiras do Futuro (Galiotte) - 1.843 votos

Chapa Avanti Palmeiras (Genaro) - 1.176 votos

Branco 20 votos





2016

Total 1.733 votos

Chapa Galiotte - 1.639 votos

Branco 91 votos





2014

Total 4.080 votos

Chapa Pescarmona - 1.611 votos

Chapa Paulo Nobre - 2.421 votos

Branco 48 votos