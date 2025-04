Reforço mais caro da história empolga o Santos antes do Brasileiro

O Santos está empolgado com Benjamín Rollheiser, meia-atacante argentino de 24 anos.





Rollheiser anima o técnico Pedro Caixinha nos treinamentos e deve começar o Campeonato Brasileiro como titular. A estreia será contra o Vasco, dia 30, em São Januário.





O jogador só não esteve na escalação inicial contra o Corinthians por causa da forma física. Ele pouco atuava no Benfica antes de chegar à Vila Belmiro. Thaciano substituiu Neymar.





Essa "intertemporada" por causa da eliminação no Paulistão será importante para preparar o reforço de peso. A tendência é que seja o ponta-direita, enquanto Guilherme e Soteldo brigarão por espaço no outro lado do ataque. Neymar e Tiquinho Soares são vistos como titulares absolutos.





O Santos superou o Botafogo para viabilizar a maior contratação de sua história. Rollheiser custou R$ 65 milhões (11 milhões de euros) e superou Leandro Damião, em 2013, junto ao Internacional.





Caixinha vê Rollheiser com a mesma capacidade para dar assistências e fazer gols. O objetivo é potencializar o atleta para torná-lo destaque do Brasileirão.