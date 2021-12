Reforços fazem a diferença e carregam Corinthians para a Libertadores

O Corinthians iniciou o Campeonato Brasileiro carregando a instabilidade do Paulista que culminou com a demissão de Vagner Mancini e a contratação de Sylvinho. Mas nem a troca no comando do time resolveu os problemas e a equipe teve dificuldades.



Nos 14 primeiros jogos no Brasileiro, cinco derrotas. O fraco desempenho ofensivo acendeu o alerta. Para qualificar o elenco, a diretoria recorreu a dois ídolos do passado e apostou em jogadores que estavam em baixa em seus clubes. Renato Augusto, Willian, Giuliano e Róger Guedes foram contratados para conduzirem o Timão de volta à Libertadores.



A aposta deu certo e o quarteto, mesmo que tenha jogado junto apenas alguns jogos, mostrou que se estivesse no time desde o começo do campeonato as coisas poderiam ser diferentes.



Desde que Giuliano, o primeiro a estrear, jogou pela primeira vez, diante do Santos, o Corinthians jogou 24 partidas no Brasileirão. Foram 11 vitórias, sete empates e seis derrotas. Em comparação com os 14 jogos do time no torneio sem os reforços, foram quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

O Corinthians conquistou 57 pontos e ficou com a 5ª posição no Campeonato Brasileiro, aproveitamento de 50%. Depois que Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian passaram a ficar à disposição, o time conquistou 40 pontos, aproveitamento de 56%. Os números dão esperança para a temporada 2022, que marca o retorno do time à Libertadores.



Contra o Santos, mesmo que o jogo tenha acabado sem gols, Giuliano mostrou que seria confiável e ajudaria muito o Corinthians no torneio. Logo no início do clássico, o camisa 11 deixou Gustavo Mosquito na cara do gol, mas o atacante parou no goleiro rival. No jogo seguinte, contra o Ceará, Giuliano deu sua primeira assistência. Quem aproveitou foi o segundo reforço a estrear. Renato Augusto acertou o ângulo.



Giuliano foi o reforço com quem Sylvinho mais pôde contar. Jogou 21 partidas no Brasileirão. Todas como titular, com média de 85 minutos em campo. Assim, contribuiu com três gols e três assistências.



Com dinamismo, acerta 92% dos passes tentados. E quando a marcação aperta, recorre aos dribles, aos quais acerta 64%.



Também com 21 partidas jogadas, aparece Renato Augusto. Mas o camisa 8 foi titular em 16 destes jogos. O cartão de visitas contra o Ceará se repetiu mais três vezes. Foram quatro gols no retorno do ídolo. Quase sempre com a mesma característica, chapada no ângulo. Às vezes, como quando diante do Grêmio, Renato Augusto apareceu para livrar o Corinthians de alguma situação difícil. Além disso, ele deu uma assistência, mas a contribuição dele é mais importante.



Renato Augusto frequentemente aparece coordenando o time em campo, ajustando posicionamento e auxiliando os companheiros, clareando o jogo e fazendo a diferença em campo.



Outra aposta para qualificar o time foi a volta de Willian. Criado no terrão, Willian saiu cedo do clube e voltou após sucesso na Europa. Com problemas físicos, sofreu com lesões e foi quem menos jogou, atuando em apenas nove partidas, seis dela como titular. Foi o único dos reforços a não marcar gols.



Se antes da contratação dos reforços o time tinha dificuldade em marcar gols, foram 11 marcados em 14 jogos, depois da chegada do quarteto a equipe passou a ter mais eficiência. Foram 28 gols anotados em 24 partidas, e 21 gols sofridos.



A falta de gols era um problema. Identificado o problema, a diretoria foi buscar Róger Guedes. O histórico com a camisa do Palmeiras não foi um problema.



O atacante se identificou com o Corinthians desde o início. Foram 19 jogos, todos como titular desde que chegou. Ele marcou sete gols e deu duas assistências. No dérbi, um confronto ainda mais especial, Róger Guedes não perdoou o Verdão e balançou as redes duas vezes, dando a vitória ao Timão por 2 a 1 na Neo Química Arena.



O desempenho acima das expectativas rendeu ao jogador uma proposta para deixar o clube. Mas o fato de o interessado ter sido o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, pesou contra a transferência.



Assim, o Corinthians inicia 2022 com a esperança de conseguir bater de frente com Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras e disputar com o trio os títulos da temporada.