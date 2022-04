Relembrando conquistas históricas, LEC lança nova camisa

O Londrina lançou na noite desta terça-feira (5) a sua nova camisa que será utilizada no restante da temporada. O evento, realizado na Expo Londrina, no Parque Ney Braga, festejou também os 66 anos do clube, comemorados neste 5 de abril.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os novos uniformes foram apresentados pelos jogadores Matheus Nogueira, João Paulo, Eltinho e Caprini. O LEC convidou também os ex-zagueiros João Neves e Márcio Alcântara, campeões paranaenses em 1992.



Continua depois da publicidade





Foram mostrados os modelos com listras verticais azuis e brancas, o uniforme todo branco e um totalmente azul. A camisa branca foi reestilizada baseada no modelo utilizado no Estadual de 1992. A camiseta tem ainda o símbolo oficial do LEC em alta definição e bordado.







Continue lendo na Folha de Londrina.