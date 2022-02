Renata Silveira estreia como narradora na Globo nesta quarta; web comemora

Renata Silveira, 32, estreou nesta quarta-feira (9) como narradora de uma partida entre Flamengo e Grêmio na Globo. Dessa forma, ela se tornou a primeira mulher a narrar um jogo do esporte mais popular do Brasil na emissora de maior audiência do país.

O jogo valia uma vaga na final da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino. Após empatarem com um gol de cada lado, as duas equipes foram para os pênaltis, fechando o placar em 4 a 3 para o tricolor gaúcho.

A narração de Renata foi muito comemorada nas redes sociais. "Vocês têm noção do tamanho desse momento?", comemorou uma internauta. "Renata Silveira fazendo história e sendo a primeira mulher a narrar um jogo na Globo, na TV aberta, marcando mais um grande avanço do futebol feminino", celebrou outra. "A primeira de muitas que estão por vir!"





A performance da narradora foi considerada "um grande acerto" por quem acompanhou o jogo. "Uma senhora estreia da Renata Silveira na Globo, ela narra muito!", avaliou um telespectador. "A Renata Silveira está maravilhosa narrando o jogo", disse outra. "Que seja o primeiro de milhares de jogos narrados pela Globo na TV aberta."





Muitas pessoas também destacaram uma fala de Renata no final da transmissão. "Um rápido recado para as meninas do Brasil: acreditem, é possível fazer e estar onde vocês quiserem", disse ela. "Parabéns pela belíssima narração e pelo belíssimo recado e ensinamento para nossas meninas", escreveu um internauta.

Renata foi contratada pelo Grupo Globo em dezembro de 2020. Ela estreou no Sportv em março de 2021 com uma partida entre Botafogo e Moto Club pela Copa do Brasil. Pelo canal, ela também integrou a equipe que cobriu as Olimpíadas de Tóquio, sendo a primeira mulher a narrar um jogo da seleção brasileira masculina no canal esportivo.





"Estou muito feliz, porque isso demonstra que estou no caminho certo e que as pessoas confiam no meu trabalho", declarou a narradora em entrevista distribuída pela Globo. "Desde que cheguei, busquei conquistar o meu espaço aos poucos, aproveitando todas as oportunidades que tive, para estar 100% preparada para esse momento, que parecia um sonho e que agora se tornou realidade."