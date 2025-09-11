Pesquisar

COMPETIÇÃO SERÁ EM 2027

Representantes da FIFA avaliam se Londrina pode ser uma das bases para Copa do Mundo Feminina

Redação Bonde com N.Com
11 set 2025 às 15:28

Divulgação/FEL
Uma equipe de representantes da Federação Internacional de Futebol (FIFA) visitou Londrina, na última segunda-feira (8), para analisar a cidade como uma possível base de seleções da Copa do Mundo Feminina da FIFA. A competição irá ocorrer no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho de 2027.


O Brasil foi escolhido como país-sede da principal competição de futebol do planeta durante o 74º Congresso da FIFA, realizado em maio de 2024, em Bangkok, na Tailândia. Na votação, a candidatura brasileira superou a proposta conjunta de Bélgica, Holanda e Alemanha, obtendo 119 votos contra 78. A escolha representou um marco histórico, pois será a primeira vez que a competição será realizada na América do Sul.

Oito cidades-sede receberão os jogos da Copa: Rio de Janeiro (Maracanã); Belo Horizonte (Mineirão); Salvador (Arena Fonte Nova); São Paulo (Arena Corinthians); Brasília (Estádio Nacional); Fortaleza (Arena Castelão); Porto Alegre (Estádio Beira-Rio); e Recife (Arena Pernambuco).


Os dois representantes da organização do evento que estiveram presentes na vistoria, em Londrina, foram o gerente geral de gramados, Alan Ferguson, o gestor de fase inicial de planejamento, Rafael Vac, acompanhados da especialista em logística, Marina Tocci, que presta serviços para diferentes eventos e empresas. O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Felipe Prochet, acompanhou a equipe de inspeção durante as visitas feitas.

VGD e Estádio do Café 

O Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) e o Estádio Municipal Jacy Scaff (Café), este gerido pelo Município de Londrina, foram dois locais que receberam a vistoria. Prochet enfatizou sobre a expectativa gerada após a inspeção. “Mais de 120 cidades já foram analisadas previamente. Londrina está entre as pré-selecionadas. A questão logística e regional foram dois fatores cruciais nessa pré-seleção. O VGD e o Café foram bem avaliados e isso nos anima”, disse.


Prochet ainda destacou os ganhos que a cidade pode ter como base de seleções de um evento de tamanha magnitude. “Além da parte financeira, como possíveis investimentos futuros da FIFA e novos negócios, a cidade ganha muito no quesito visibilidade, tendo holofotes mundiais direcionados para um local que pode ser a casa de uma das seleções presentes na Copa do Mundo Feminina da FIFA”, acrescentou.

O conceito de centros de treinamento para seleções abrange: campo, hotel e aeroporto. De acordo com a FEL, Londrina sai na frente das outras por estar colocando à disposição estádios com toda a estrutura como possibilidade para uso enquanto centro de treinamento, podendo gerar maior procura das seleções.


O processo de escolha dos CTs para o Mundial 2027 é formado pelos seguintes procedimentos: definição da FIFA sobre o processo de escolha (critérios, cronogramas); análise das seleções sobre os CTs pré-selecionados; visitação das seleções nas cidades; envio dos 3 CTs melhores avaliados (em ordem de preferência) por cada seleção; nova avaliação da FIFA e, por último, o anúncio dos 32 CTs escolhidos e das seleções que estarão presentes neles.

Os centros de treinamento serão definidas seis meses antes do início da Copa do Mundo. O jogo estreia do mundial está marcado para o dia 27 de junho de 2027.


