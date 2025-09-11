Representantes da FIFA avaliam se Londrina pode ser uma das bases para Copa do Mundo Feminina

Uma equipe de representantes da Federação Internacional de Futebol (FIFA) visitou Londrina, na última segunda-feira (8), para analisar a cidade como uma possível base de seleções da Copa do Mundo Feminina da FIFA. A competição irá ocorrer no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho de 2027.





O Brasil foi escolhido como país-sede da principal competição de futebol do planeta durante o 74º Congresso da FIFA, realizado em maio de 2024, em Bangkok, na Tailândia. Na votação, a candidatura brasileira superou a proposta conjunta de Bélgica, Holanda e Alemanha, obtendo 119 votos contra 78. A escolha representou um marco histórico, pois será a primeira vez que a competição será realizada na América do Sul.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Oito cidades-sede receberão os jogos da Copa: Rio de Janeiro (Maracanã); Belo Horizonte (Mineirão); Salvador (Arena Fonte Nova); São Paulo (Arena Corinthians); Brasília (Estádio Nacional); Fortaleza (Arena Castelão); Porto Alegre (Estádio Beira-Rio); e Recife (Arena Pernambuco).





Os dois representantes da organização do evento que estiveram presentes na vistoria, em Londrina, foram o gerente geral de gramados, Alan Ferguson, o gestor de fase inicial de planejamento, Rafael Vac, acompanhados da especialista em logística, Marina Tocci, que presta serviços para diferentes eventos e empresas. O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Felipe Prochet, acompanhou a equipe de inspeção durante as visitas feitas.

Publicidade





VGD e Estádio do Café

Publicidade





O Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) e o Estádio Municipal Jacy Scaff (Café), este gerido pelo Município de Londrina, foram dois locais que receberam a vistoria. Prochet enfatizou sobre a expectativa gerada após a inspeção. “Mais de 120 cidades já foram analisadas previamente. Londrina está entre as pré-selecionadas. A questão logística e regional foram dois fatores cruciais nessa pré-seleção. O VGD e o Café foram bem avaliados e isso nos anima”, disse.





Prochet ainda destacou os ganhos que a cidade pode ter como base de seleções de um evento de tamanha magnitude. “Além da parte financeira, como possíveis investimentos futuros da FIFA e novos negócios, a cidade ganha muito no quesito visibilidade, tendo holofotes mundiais direcionados para um local que pode ser a casa de uma das seleções presentes na Copa do Mundo Feminina da FIFA”, acrescentou.

Publicidade





O conceito de centros de treinamento para seleções abrange: campo, hotel e aeroporto. De acordo com a FEL, Londrina sai na frente das outras por estar colocando à disposição estádios com toda a estrutura como possibilidade para uso enquanto centro de treinamento, podendo gerar maior procura das seleções.





O processo de escolha dos CTs para o Mundial 2027 é formado pelos seguintes procedimentos: definição da FIFA sobre o processo de escolha (critérios, cronogramas); análise das seleções sobre os CTs pré-selecionados; visitação das seleções nas cidades; envio dos 3 CTs melhores avaliados (em ordem de preferência) por cada seleção; nova avaliação da FIFA e, por último, o anúncio dos 32 CTs escolhidos e das seleções que estarão presentes neles.

Publicidade





Os centros de treinamento serão definidas seis meses antes do início da Copa do Mundo. O jogo estreia do mundial está marcado para o dia 27 de junho de 2027.



