Reservas do Corinthians fazem coletivo em treino

Sem atuar devido a um entorse ligamentar no joelho direito, o volante Roni, do Corinthians, iniciou nesta terça-feira (19) a transição do departamento médico para os gramados do CT Joaquim Grava.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Pela primeira vez desde o dia 12 de setembro, quando se machucou em partida contra o Atlético-GO, o meio-campista calçou chuteiras e foi a campo cuidar da forma física. Roni trabalhou com os preparadores Fabrício Pimenta e Leandro da Silva.



O atleta fez alguns exercícios de força e tração além de atividades com bola. Ainda não há um prazo para o volante ser reintegrado ao elenco, mas a presença dele em campo representa um avanço significativo em sua recuperação.

Continua depois da publicidade



No campo ao lado, o técnico Sylvinho comandou o treinamento dos reservas. Segundo o Corinthians, o comandante organizou os atletas em três times. Dois deles disputavam um coletivo em campo reduzido, enquanto a terceira equipe trabalhava a forma física.



Os titulares nem sequer foram a campo no CT Joaquim Grava. Por conta do desgaste do jogo de segunda (18), contra o São Paulo, o grupo realizou uma série de exercícios regenerativos para evitar lesões e acelerar o processo de recuperação.



O Corinthians volta aos treinos nesta quinta (20) pela tarde. No domingo (24), a equipe encara o Internacional, no Rio Grande do Sul, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.