Reservas do Corinthians vão mal, e Vítor Pereira recorre a titulares contra rebaixado

A última rodada da fase de grupos do Paulista permitiu que o técnico Vítor Pereira desse oportunidades a jogadores reservas do Corinthians. Diante do já rebaixado Novorizontino, apenas Cássio e Mosquito foram escalados dentre os atletas que têm tido chances com o português. Mas para conseguir a vitória por 1 a 0, foi necessário apelar ao que melhor havia no banco de reservas.



Apesar de ter ficado com a bola praticamente o tempo todo, o Corinthians pouco conseguiu incomodar o Novorizontino. No primeiro tempo, a equipe rodava, rodava e não criava chances de perigo. A melhor saiu dos pés de Mosquito, que avançou pela esquerda, cortou para o meio e bateu forte para a defesa de Giovanni.



Dentre os que tiveram chances, João Pedro e Robson Bambu foram os que menos impressionaram. Além dos erros individuais cometidos por ambos, o lateral ainda apresentou uma ineficiência ofensiva, arriscando pouquíssimos passes para a velocidade de Adson e, mais tarde, de Mosquito, que deixou a esquerda para jogar pela direita.



Adson, dentre os reservas, foi quem mais se destacou. Participativo, se deslocava o tempo todo, ora buscando a bola no meio de campo, ora caindo pelas laterais para construir as jogadas.

Mas a vitória corintiana só veio quando Vítor Pereira apelou para as estrelas do banco de reservas. Róger Guedes foi o primeiro. Na volta do intervalo, ele entrou no lugar de Roni. Quinze minutos mais tarde, aproveitou um desvio de Léo Baiano em escanteio e completou para fazer o único gol da partida.



Mesmo com a vantagem no placar, Vítor Pereira manteve a ideia de colocar as estrelas em campo. Willian, Paulinho e Renato Augusto já estavam à beira do gramado quando Guedes abriu o placar e, logo na sequência, entraram no lugar de Mosquito, Adson e João Pedro, respectivamente.



"A intenção era adiar ao máximo a entrada deles em campo para poderem descansar, mas a verdade é que estávamos com algumas dificuldades para fazer gols. Depois fizemos um gol, mas o resultado não estava garantido e, por isso, a entrada deles em campo", explicou o treinador português, em entrevista coletiva depois do jogo.



O Corinthians até triangulou mais a bola com as estrelas em campo e não ampliou o marcador apenas porque Giuliano preferiu mais um passe em vez de chutar para o gol após boa triangulação alvinegra. Os buracos defensivos, contudo, se mantiveram e o Novorizontino teve pelo menos duas chances claras de deixar a elite do futebol paulista com o empate. Não conseguiu.



A expectativa é que Vítor Pereira utilize força máxima na quinta-feira (24), quando o Corinthians enfrentar o Guarani, pelas quartas de final do Paulistão, na Neo Química Arena. Se havia alguma disputa por vaga no time titular, a partida de ontem dificilmente contou pontos para os reservas.