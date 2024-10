Richarlison segue no radar de Dorival após lesões e 'sacrifícios'

Richarlison faz um trabalho especial para evitar novas lesões musculares e ficar mais próximo de voltar à seleção brasileira após quase um ano.



Richarlison teve problemas na coxa e panturrilha e só jogou duas vezes nessa temporada. A última partida foi em 28 de agosto.

Resistente à dor, o atacante já jogou sem nem saber que estava lesionado e agora aceitou um tratamento sem pressa para diminuir a chance de reincidência.



Os problemas ocorrem desde as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e começaram nos dois joelhos. Ele conviveu com dor e só tratou nas férias em 2023 e no meio deste ano.

A dor no joelho passou no fim da última temporada, mas o centroavante teve um estiramento na panturrilha. A lesão ocorreu no dia 10 de maio, horas antes da convocação para a Copa América.



Richarlison cuidou da panturrilha nas férias. Porém, teve novo problema no local na pré-temporada. Quando recuperado, machucou a coxa no jogo contra o Everton, em 24 de agosto.

O jogador de 27 anos treinará normalmente nessa Data Fifa e está perto de voltar a atuar. A liberação só ocorrerá quando ele estiver 100%.



O Pombo não joga pela seleção brasileira desde o dia 17 de outubro de 2023, há quase um ano, contra o Uruguai. Em março, ele foi convocado por Dorival Júnior para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, mas não entrou em campo.



Dorival é fã de Richarlison e gostaria de ter levado o atacante para a Copa América. O treinador deve voltar a chamá-lo quando os problemas musculares acabarem.