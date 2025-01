Ríos renasce após queda, mas Palmeiras não encerra busca por concorrente

Richard Ríos começou 2025 muito diferente de como terminou 2024. O colombiano, criticado na reta final do último ano, retomou a boa forma que o levou a ser um dos destaques da última Copa América e que o tornou sonho de europeus antes da queda de rendimento.





As boas atuações neste começo de temporada, no entanto, não significam o fim da procura do Palmeiras por um concorrente de peso para a posição do meio-campista.





TUDO BEM DE NOVO, MAS...





Richard Ríos decola em começo de temporada. O volante colombiano voltou em boa forma física e técnica, o que convenceu Abel a mantê-lo na equipe titular, mesmo com as atuações pouco convincentes no final de 2024.





O desempenho nos dois jogos até aqui é animador. Ríos foi um dos destaques do Palmeiras contra a Portuguesa, quando participou de boas jogadas ofensivas e controlou o ritmo do jogo na armação. Poupado contra o Noroeste, voltou no clássico com o Santos e resolveu, garantindo a vitória de virada com gol nos acréscimos.





A performance é boa, mas o Palmeiras ainda quer mais um meia. E não tem a ver com Richard Ríos, mas sim com a saída de Gabriel Menino, que foi envolvido na negociação que levou Paulinho ao Alviverde.





A concorrência custa caro. O Palmeiras tem encontrado problemas para contratar um meio-campista -Andreas Pereira é o sonho principal, mas o Fulham tem feito jogo duro após proposta de cerca de R$ 114 milhões. Além de Claudinho, que tinha acordo apalavrado e desistiu, Matheus Pereira e Villasanti também são alvos.





Os valores levaram Abel a revelar uma fala de Leila Pereira sobre Richard Ríos. A mandatária lamenta não encontrar reforços tão baratos quanto o colombiano, que custou cerca de R$ 6 milhões em 2023, quando foi comprado do Guarani.





Sei que temos competência e esse jogador [Richard Ríos] é um que fomos buscar, identificamos ele no Guarani e ainda bem que o buscamos. Às vezes, a presidente fala que não conseguimos arrumar jogadores baratos como o Ríos. Em dez, sai um, e saiu para nós. O reforço dessa posição não depende da performance dele. Saiu o Menino e vamos buscar. Abel Ferreira após Santos 1 x 2 Palmeiras





PALMEIRAS QUER MAIS TRÊS REFORÇOS





O Palmeiras busca jogadores para três posições no elenco: um zagueiro, um meio-campista e um centroavante. O clube também procurou por atacantes e contratou Paulinho e Facundo Torres.





Uma posição que poderia ter um reforço caseiro era a lateral direita. Destaque na Copinha, muito por conta das assistências, Gilberto animou a torcida, mas Abel Ferreira não planeja subir o jogador ao time principal neste momento. A posição conta com Marcos Rocha, Mayke e Giay.





Vai ficar no sub-20, tem idade para continuar lá. Abel Ferreira, sobre Gilberto





Se Gilberto não vai subir, outros cinco jovens já tiveram e continuarão tendo oportunidades ao longo do ano. Abel promoveu o zagueiro Benedetti, o volante Figueiredo, o meia-atacante Allan e os atacantes Thalys e Luighi - assim como disse no final de 2024 - e vem dando oportunidades.