Rodrygo é finalista em prêmio de melhor jovem jogador da Europa

Rodrygo, do Real Madrid, está entre os finalistas do prêmio Golden Boy, que elege o melhor jovem jogador da Europa na temporada. O atacante é o único brasileiro na disputa.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

A lista com os 20 finalistas foi divulgada nesta sexta-feira (15) pelo jornal 'Tuttosport' e a premiação está marcada para 13 de dezembro. Entre os concorrentes de Rodrygo estão Camavinga, também do Real Madrid, Pedri, do Barcelona, e Greenwood, do Manchester United.



O Golden Boy é escolhido por meio de votação entre 40 jornalistas de diferentes veículos europeus. A primeira lista de indicados começa com 100 jogadores, todos sub-21 e que atuam na primeira divisão dos campeonatos europeus, e vai tendo cortes de 20 nomes até a lista final. Rodrygo, ex- Santos, não estava na lista anterior, mas apareceu entre s 60 nomes divulgados em agosto.

Continua depois da publicidade



O Golden Boy acontece desde 2003 e, até hoje, apenas dois brasileiros saíram vencedores: Anderson, pelo Manchester United, em 2008, e Alexandre Pato, pelo Milan, em 2009. O último vencedor foi Erling Haaland, do Borussia Dortmund.





Confira a lista completa dos finalistas:





Adeyemi (RB Salzburg)

Bellingham (Borussia Dortmund)

Camavinga (Real Madrid)

De Ketelaere (Brugge)

Gavi (Barcelona)

Bryan Gil (Tottenham)

Gravenberch (Ajax)

Greenwood (Manchester United)

Daniel Maldini (Milan)

Musiala (Bayern de Munique)

Nuno Mendes (PSG)

Pedri (Barcelona)

Piccoli (Atalanta)

Yéremi Pino (Villarreal)

Reyna (Borussia Dortmund)

Rodrygo (Real Madrid)

Saka (Arsenal)

Saliba (Bayern de Munique)

Timber (Ajax)

Wirtz (Bayer Leverkusen)