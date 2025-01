Rony em 5 atos: os capítulos da novela que deve levar à saída do Palmeiras

Rony tinha status de intocável no Palmeiras, mas o cenário mudou em questão de meses, e o atacante deve deixar o clube nesta janela de transferências.





CINCO CAPÍTULOS DA NOVELA





Rony perdeu espaço no Palmeiras em 2024. Apesar de ter participado de 63 jogos, ele foi titular em apenas 27. O camisa 10 viu Flaco López virar o principal centroavante do time, além de Estêvão se firmar como um dos pontas e Abel preferir revezar outros nomes do outro lado. Visto como um xodó do treinador português, o atacante passou a ser uma das últimas opções.





Desempenho irritou torcida. Rony teve pouco poder decisivo na temporada. O atacante marcou 10 gols ao longo do ano, pior número dele desde a chegada ao Verdão, e perdeu prestígio.





Entendimento de fim de ciclo. Rony e Palmeiras entendem que a relação chegou ao fim. O clima foi sentido ao longo das últimas rodadas do Brasileirão e, principalmente, após a competição.





Lista de interessados, mas entrave. Rony atraiu o interesse de seis clube no seu futebol: Bahia, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Santos e Atlético-MG. O alto salário do camisa 10, no entanto, tem dificultado acordo e feito times interessados recuarem nas negociações.





Avanço com Fluminense, mas desistência. O time carioca foi o que mais avançou nas conversas por Rony. A diretoria tricolor chegou a um acordo com o Palmeiras, mas não conseguiu um acerto com o atacante e seu estafe, emperrando mais uma vez a saída do jogador.





RONY SE REAPRESENTA E TREINA COM ELENCO





Enquanto negocia a saída, Rony segue sua vida no Palmeiras. O atacante se reapresentou na Academia de Futebol junto com o restante do elenco na última segunda-feira (6).





Rony passou por exames e testes físicos e fez o primeiro trabalho com bola no campo junto com o elenco na última quarta-feira (8). A tendência é que, se não consolidar sua saída do Palmeiras até o dia 15 de janeiro, o camisa 10 seja relacionado para a estreia na competição contra a Portuguesa.





O camisa 10 tem, neste momento, a concorrência de cinco companheiros de equipe neste começo de temporada: Bruno Rodrigues, Paulinho, Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.