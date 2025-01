Saída de Fagner consolida ainda mais novo grupo de líderes no Corinthians

A saída de Fagner para o Cruzeiro abriu ainda mais espaço para a consolidação de um novo grupo de líderes no elenco do Corinthians.





POSTULANTES À FAIXA DE CAPITÃO





Fagner era o capitão do Corinthians. Apesar de reserva em grande parte da última temporada, o lateral era o primeiro capitão do time e tratado como tal por Ramón Díaz nas entrevistas quando o assunto era esse -o treinador, no entanto, foi o responsável por liberar o atleta.





Romero é o único remanescente do antigo grupo de líderes. O paraguaio exercia ao lado de Fagner, Cássio, Fábio Santos e Gil o papel de líder do elenco. A tendência é que, quando estiver em campo, o paraguaio seja o capitão em 2025. Maycon, que renovou o empréstimo, é outro com bom tempo de casa.





Um novo grupo de líderes começa a se firmar. Ao longo de 2024, Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Garro e Raniele chegaram a usar a faixa de capitão. Todos foram vozes ativas no vestiário antes e depois dos jogos na temporada que marcou a estreia de todos eles pelo Timão. O goleiro terminou o ano com a faixa.





O elenco ainda conta com outros nomes mais experientes contratados em 2024. Entre eles, André Carrillo, José Martínez, Igor Coronado e Memphis Depay.





ELENCO COMPLETAMENTE REFORMULADO





O elenco que fez a transição 2024-2025 é completamente diferente daquele que fez a mudança 2023-2024. Muito se deve à reformulação promovida pela diretoria comandada pelo presidente Augusto Melo e Fabinho Soldado, executivo de futebol.





Apenas seis nomes fizeram parte dos dois ciclos: o goleiro Matheus Donelli, o lateral-esquerdo Matheus Bidu, o volante Maycon e os atacantes Romero, Yuri Alberto e Giovane.





Fagner se tornou a quarta saída do elenco para a temporada de 2025. Emprestado, o lateral se juntou a Matheus Araújo, Caetano e Ruan Oliveira, que não tiveram seus contratos renovados. O atacante Pedro Henrique é mais um que deve deixar o elenco em breve, uma vez que deve ir para o Ceará.