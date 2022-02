Santos anuncia acordo com o técnico argentino Fabián Bustos

O Santos anunciou nesta sexta-feira (25) que chegou a um acordo para a contratação do técnico argentino Fabián Bustos, 52. O treinador deverá assinar o contrato definitivo nos próximos dias.

Nascido em Córdoba, teve carreira modesta como meio-campista. Na função de treinador, comandou apenas clubes do Equador.

Bustos estava no Barcelona de Guayaquil desde 2020. Campeão equatoriano pelo clube, levou a equipe à semifinal da última Copa Libertadores e acabou desclassificado pelo Flamengo, que foi vice-campeão. Ele também tem um título da liga equatoriana pelo Delfín.





"A proposta é sempre trazer um treinador que seja vencedor, que busque títulos. Junto com o departamento de futebol, buscamos a melhor opção do mercado. Que ele faça um grande trabalho", disse o presidente santista Andrés Rueda, ao site oficial.





Fabián Bustos chega para substituir Fábio Carille, demitido há uma semana após início irregular no Campeonato Paulista.

O argentino será o oitavo técnico estrangeiro em um clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Além dele, há outros dois argentinos: "Turco" Mohamed, no Atlético-MG, e Juan Pablo Vojvoda, no Fortaleza.





Os portugueses Abel Ferreira e Paulo Sousa, de Palmeiras e Flamengo respectivamente, o paraguaio Gustavo Morínigo, do Coritiba, e o uruguaio "Cacique" Medina, do Internacional, completam a lista de treinadores forasteiros em equipes da elite nacional.