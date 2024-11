Santos anuncia acordo e oficializa saída de Fábio Carille

O Santos oficializou, na noite desta segunda-feira (18), que Fábio Carille não é mais técnico da equipe. Clube e treinador costuraram um acordo para sacramentar a saída.





"O Santos Futebol Clube informa que, em comum acordo, Fábio Carille não é mais o técnico do clube. Fábio Carille e os integrantes da Comissão Técnica foram contratados para a reconstrução do Santos e alcançaram todos os objetivos e metas propostos em 2024. O Santos Futebol Clube agradece o técnico Fábio Carille e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", afirma nota do Santos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





FIM DA LINHA





Publicidade

A diretoria cravou a saída do treinador em uma reunião ocorrida nesta segunda-feira (18), um dia depois de o Peixe perder para o CRB no jogo que ficou marcado pela festa do título. Carille, inclusive, acabou vaiado pela torcida na Vila Belmiro.





O próximo passo é negociar a rescisão. O técnico, portanto, não deve comandar o Santos no último jogo da temporada, contra o Sport, no domingo (24).

Publicidade





O contrato do técnico tem uma cláusula de renovação até o fim de 2025 devido ao acesso à elite nacional. O novo vínculo, também prevê aumento salarial.





Além disto, Carille tem direito a um bônus de R$ 1,5 milhão. O motivo é a conquista do título da Série B.

Em 2024, ele comandou o Santos em 53 jogos, com 30 vitórias, dez empates e 13 derrotas. O time marcou 65 gols e sofreu 37, chegando à final do Campeonato Paulista e retornado à Série A.