Santos deve contar com jovem atacante boliviano em estreia da série B

O Santos deve contar com Enzo, atacante boliviano de 19 anos, para a partida contra o Paysandu no sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, pela estreia do Campeonato Brasileiro.



Enzo treinou durante a semana como titular com o técnico Fábio Carille e tem chance de começar jogando. O garoto foi destaque do Santos na Copinha e já estava sob análise de Carille para o restante da temporada.

O menino de 19 anos pode ser solução para o ataque, que não deve ter Furch à disposição. O Imperador se recupera de uma inflamação no adutor sofrida no jogo de ida da final do Paulistão, no dia 31. Ele foi a campo nesta quinta-feira (18) e participou como titular em apenas parte da atividade e é dúvida.



Morelos foi inscrito na competição na noite desta quinta-feira (18), mas vive momento de insegurança no Santos. O jogador correu o risco de ser afastado para que o Peixe pudesse forçar uma negociação por sua saída, mas voltou atrás.



Willian Bigode ainda está em processo de transição de campo e treinou sem contato com o grupo e sem bola. Ele ainda não tem previsão para retorno.



O Peixe buscou reforço para o setor, mas não chegou em um nome unânime na gestão e optou por soluções caseiras. O Peixe está otimista para que Furch se recupere rapidamente e desfalque apenas contra o Paysandu.