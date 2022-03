Santos e Ferroviária tentam afastar rebaixamento no Campeonato Paulista

O Santos enfrenta a Ferroviária, nesta quarta-feira (16), a partir das 19h, na arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em jogo atrasado pela décima rodada do Campeonato Paulista que pode salvar ambos os times do rebaixamento. A partida, originalmente marcada para dia 5, foi adiada por falta de energia no estádio.



Após eliminação precoce na Copa do Brasil e derrota contra o Palmeiras no domingo (13), o Santos chega à partida pressionado entre a classificação e o rebaixamento. O time está em terceiro lugar do grupo D, com dez pontos, somente dois a menos do que Santo André, e ainda pode alcançar a vice-liderança. No entanto, o time litorâneo também depende da vitória para manter-se na elite do estadual -ele está em 14º na classificação, com dois pontos a mais do que a Ponte Preta, que já se encontra na zona de rebaixamento.



Já o clube de Araraquara chega à partida tentando superar a sequência de três derrotas para fugir da degola. O time conta com dez pontos, sendo o 13º na classificação geral, e ocupa o terceiro lugar do Grupo B. A cinco pontos do São Bernardo, segundo colocado do grupo, o time precisa vencer as próximas duas partidas e contar com a derrota do time do ABC Paulista, que joga contra o Guarani no sábado (19), para chegar ao mata-mata do estadual.



Sem o meia Gegê, que ainda se recupera de desconforto muscular, a Ferroviária deve entrar em campo nesta quarta com formação parecida com a da última partida, contra o Guarani: Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi e João Lucas; Guilherme Nunes, Uillian Correia e Thomaz; Hygor, Orejuela e Bruno Mezenga.

O Santos, por sua vez, não poderá relacionar o ponta-esquerda Marcos Guilherme, liberado para acompanhar o nascimento da filha, e o zagueiro Velásquez, expulso na partida contra o Palmeiras. Eles se juntam a uma lista de desfalques que conta com o goleiro John, o artilheiro Carlos Sánchez, o lateral-direito Madson e o zagueiro Felipe Jonatan, todos se recuperando de lesões. Sendo assim, o técnico Fábian Bustos deve escalar: João Paulo; Auro, Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Zanocelo e Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Ângelo.





Estádio: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (16)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez

Transmissão: Paulistão Play e Premiere