Santos empata com Guarani em jogo com apito confuso e brilho de João Paulo

Santos e Guarani empataram por 1 a 1, na tarde deste domingo (6), no Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada do Paulistão, em duelo protagonizado pela boa atuação de João Paulo. Os gols foram de Eduardo Bauermann e Giovanni Augusto, em um lance de pênalti que levou cinco minutos para ser revisado, mas foi o goleiro santista o grande destaque da partida em Campinas.



Graças às grandes intervenções do camisa 34, a equipe de Fábio Carille não amargou a segunda derrota na competição no Estadual.



O empate mantém o Peixe na terceira posição do Grupo D, agora com cinco pontos. Já o Bugre vai a quatro, e permanece na vice-liderança do Grupo A.



A equipe campineira volta a campo na quarta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), para receber o Botafogo-SP pela quinta rodada. O Alvinegro Praiano joga na quinta, às 19h, e enfrenta o São Bernardo na Vila Belmiro.

Guarani começou melhor e deu trabalho para João Paulo, que defendeu chutes de Lucão do Break, Yago e Giovanni Augusto. Aos 16 minutos, quase o Bugre abriu o placar: Yago recebeu pela direita, invadiu a área e chutou, com desvio de Felipe Jonatan, mas parou na trave. No rebote, Bauermann afastou e a bola ainda bateu em Lucão antes de ir para fora.



Aos 20, depois de sofrer com a pressão dos donos da casa, o Santos foi certeiro. Zanocelo cobrou escanteio aberto pela direita, Marcos Leonardo escorou e Bauermann subiu muito para testar no travessão e abrir o placar para o Peixe. Dez minutos depois, quase o Alvinegro ampliou em duas oportunidades. Ângelo fez belo lance individual, deixou três para trás e tocou na saída de Kozlinski, que desviou. O goleiro do Bugre fez mais uma ótima defesa no lance seguinte, ao espalmar cabeceio firme de Ricardo Goulart.



João Paulo, que já havia feito boas defesas nos minutos iniciais, voltou a brilhar em Campinas no final da primeira etapa. Aos 35, Índio recebeu cruzamento de Yago e desviou de cabeça, obrigando o goleiro do Peixe a fazer uma grande intervenção. Cinco minutos depois, foi a vez de Júlio César cabecear firme e obrigar João Paulo a defender mais uma vez. Por fim, aos 45, o arqueiro parou uma ótima finalização de Giovanni Augusto, de fora da área. O camisa 34 foi o melhor nome da primeira etapa, e voltaria a brilha no segundo tempo.



Precisando empatar, o Guarani voltou mais ofensivo para a etapa final, e no primeiro lance Giovanni Augusto deu trabalho para João Paulo. Cinco minutos depois, Giovanni sofreu falta de Felipe Jonatan na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, João Paulo espalmou e Yago marcou na sobra. Mas, após uma revisão de cinco minutos do VAR, que inicialmente havia anulado por invasão do autor do gol, a arbitragem assinalou a penalidade novamente. Na cobrança, Giovanni deslocou o goleiro e empatou o jogo.



Os 30 minutos finais, depois de o Guarani empatar, foram de um jogo morno, com as duas equipes buscando o gol mas sem o mesmo ritmo do restante da partida e dois lances de perigo para cada lado. Em um deles, João Paulo fez um novo milagre depois do cabeceio de Lucão do Break. Nem as alterações de Fábio Carille e Daniel Paulista surtiram efeito, e Peixe e Bugre saem da rodada com um ponto.





FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 GUARANI

Data: 6/2/2022

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (BRA)

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Neuza Ines Back e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões Amarelos: Giovanni Augusto (GUA) e Matheus Pereira (GUA); Camacho (SAN) e Vinícius Balieiro (SAN)

Gols: Bauermann (SAN), aos 20 minutos do 1º tempo e Giovanni Augusto (GUA), aos 13' do 2º tempo.

GUARANI

Kozlinski; Mateus Ludke, Ernando, Derlan e Matheus Pereira (Eliel); Bruno Silva (Madison), Índio (Rodrigo Andrade), Giovanni Augusto (Eduardo Person) e Yago; Júlio César (Maxwell) e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS

João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho, Vinicius Zanocelo (Carlos Sánchez) e Ricardo Goulart (Vinícius Balieiro); Ângelo (Allanzinho), Lucas Braga (Marcos Guilherme) e Marcos Leonardo. Técnico: Fabio Carille.