Santos encaminha a contratação de Willian Maranhão, do Bahia

O Santos encaminhou a contratação de Willian Maranhão, do Bahia. O meio-campista já tinha sido cogitado no fim de 2021, quando estava de saída do Atlético-GO.

Alison vira dúvida





O Santos tinha tudo acertado com Alison, mas o meio-campista de 29 anos tem suspeita de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Alison torceu o joelho na partida de despedida do Al-Hazem, da Arábia Saudita. Ele chega nessa semana ao Brasil para passar pelo seu médico e confirmar ou não o diagnóstico inicial.

Se a lesão for confirmada, o Santos irá atrás de outro volante e renegociará o acordo com o Al-Hazem, que deve mais de R$ 3 milhões ao Peixe. De qualquer forma, o Peixe ofereceria as dependências do CT Rei Pelé para tratamento.