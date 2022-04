Santos faz 3 a 0 no América-MG e é líder do Brasileirão

O Santos derrotou o América-MG na tarde deste domingo (24) na Vila Belmiro, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Com o resultado, o Peixe é o novo líder da elite do futebol nacional - igualou o mesmo número de pontos do Atlético-MG, sete, mas leva vantagem com um gol a mais de saldo. o Coelho, com três, é o 13º colocado.

Marcos Leonardo abriu o placar na etapa inicial, aos 28 minutos. No segundo tempo, Zanocelo, duas vezes, fechou o marcador.

O alvinegro da Vila Belmiro chega à quarta partida com vitória em casa. E Coelho foi derrotado depois de quatro jogos com vitórias recentes diante do Peixe.





O Santos volta a campo na quinta-feira (28), às 21h30, fora de casa, contra o Unión La Calera, no Chile. Um dia antes, às 19h, o América-MG recebe o Tolima pela Copa Libertadores da América.