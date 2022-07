Santos FC demite Bustos e Dracena pede demissão

O Santos confirmou, no início da tarde desta quinta-feira (7), as saídas dotécnico Fabián Bustos e do executivo de futebol Edu Dracena.

Os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo, o preparador físico Marcos Conenna, o gerente de futebol Guilherme Lipi e o assessor do gerente Arnaldo Hase são outros profissionais que deixam suas funções no time.





Para o jogo de domingo (10), contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, o auxiliar técnico da comissão fixa, Marcelo Fernandes, estará à frente do time na Vila Belmiro.





O presidente Andres Rueda deve falar em coletiva de imprensa em data e horário a ser divulgado.

