Santos ganha tempo com adiamento, mas pode chegar a clássico no Z-4

O adiamento do jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Santos enfrentaria o Fluminense no domingo (3), deu ao técnico Fábio Carille um pouco mais de tempo para testes e até contar com importantes retornos no time.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Ainda sem data para enfrentar os cariocas, o Santos terá seu próximo compromisso somente na quinta-feira (7), em clássico contra o São Paulo, no Morumbi, às 18h30, pela 24ª rodada do Brasileiro.



O ponto alto para o Santos é contar possivelmente com o zagueiro Kaiky, há mais de um mês fora por lesão de grau 2 na coxa, além de Luiz Felipe e Madson, ambos em reta final de recuperação no departamento médico.

Continua depois da publicidade



Jobson deve ser outra novidade no time de Carille. Desejo do treinador, o volante treina desde a semana retrasada com o grupo e está à disposição. Ele deve ganhar alguns minutos no San-São.



No entanto, com o adiamento do encontro com o Fluminense, o Santos corre grandes riscos de entrar para a zona de rebaixamento já neste final de semana, antes mesmo de atuar no clássico.



O clube alvinegro é o 16º colocado na tabela, com 24 pontos, a um do Bahia e dois do Grêmio, que abrem o Z-4.



Atualmente, o elenco santista se vê em momento de desconfiança. A ideia de Carille é usar o bom desempenho do primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Juventude como espécie de motivação para uma arrancada. Além disso, o treinador também deve mexer no time titular.