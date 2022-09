Santos martela, mas perde em casa para Goiás em jogo com show de Pedro Raul

O Santos tomou um gol relâmpago e, mesmo pressionando, acabou derrotado pelo Goiás por 2 a 1, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputado na noite desta segunda-feira (5) na Vila Belmiro.







Publicidade

Publicidade

Pedro Raul deu show para os visitantes, balançou as redes duas vezes e chegou a 14 gols marcados no torneio, ultrapassando o número de Germán Cano e tornando-se artilheiro isolado da atual edição.



Já o Santos, apesar das várias construções ofensivas, contou com uma "ajudinha" para sair do zero: o lateral Sávio, do Goiás, desviou cruzamento de Madson e jogou contra o próprio gol já no segundo tempo.

Com o resultado adverso, a equipe de Lisca foi ultrapassada pelos comandados de Jair Ventura e estacionou nos 34 pontos, caindo para a 10ª posição na tabela -o Goiás subiu para novo e chegou aos 35 pontos.

Publicidade

Publicidade



O Santos terá o resto da semana livre antes de encarar, na noite do próximo sábado (10), o Ceará dentro do Castelão. O Goiás, por sua vez, recebe o embalado Flamengo no dia seguinte.



O Santos entrou em campo desligado -e foi punido por isso. Ainda no segundo minuto de jogo, o Goiás aproveitou uma desatenção defensiva do adversário e abriu o placar.

Publicidade



Dadá Belmonte, já na ponta direita recebeu passe de Diego e cruzou para a área. Pedro Raul apareceu nas costas de Maicon e, com um cabeceio "de manual", balançou as redes de João Paulo: 1 a 0. O gol foi o 13° do centroavante nesta edição do Brasileirão.

Publicidade



Aos cinco minutos, os mandantes, com Soteldo, e responderam. Em contra-ataque, Lucas Braga acionou o venezuelano, que partiu em velocidade pela esquerda.

Publicidade



Com habilidade, o camisa 10 santista deixou Maguinho no chão e tocou de lado para Zanocelo. O meio-campista bateu de primeira e viu Tadeu executar linda defesa.



Dois minutos depois, foi a vez de Rodrigo Fernández receber de Soteldo e obrigar o goleiro do Goiás a espalmar -Tadeu brilhou novamente ao bloquear outro chute, desta vez do próprio venezuelano.

Publicidade

Publicidade



Os paulistas mantiveram a pressão sobre a equipe de Jair Ventura -e, por azar, não empataram. Em erro na saída de bola goiana, Zanocelo recebeu passe curto e chutou forte ao gol rival: a bola explodiu na trave.



O camisa 25, aliás, desperdiçou uma nova chance já na casa dos 30 minutos. Em nova investida pela esquerda, Soteldo cruzou na medida para o meio-campista que, livre, cabeceou para fora, irritando os torcedores presentes na Vila Belmiro.

Publicidade



Carabajal, desta vez em cruzamento de Madson, foi outro que errou o alvo em bola alta dois minutos depois -foi a nona finalização dos comandados de Lisca.



O volante Rodrigo Fernández se machucou já na reta final do 1° tempo. Assim que viu seu jogador cair com dores no gramado, Lisca colocou Camacho e Luan no aquecimento.

Publicidade



Imediatamente, os torcedores santistas elegeram o ex-Corinthians como favorito para substituir o uruguaio -e foram atendidos: o técnico abdicou de um marcador para colocar mais um homem no setor ofensivo.



Depois de tanto construir e finalizar ao gol de Tadeu, o Santos chegou ao empate no início do segundo tempo com uma pitada de sorte.



Madson recebeu cavadinha de Luan e, já perto da linha de fundo, chutou rasteiro para o meio da área. Sávio, lateral do Goiás, desviou contra o próprio gol e cedeu o empate: 1 a 1.



O ímpeto paulista na Vila Belmiro, no entanto, freou após nova aparição de Pedro Raul cinco minutos depois.



Em contra-ataque, o camisa 11 recebeu lançamento em profundidade, viu o goleiro João Paulo adiantado e encobriu o adversário santista com enorme categoria: 2 a 1.



Em meio à cera do Goiás, Daronco surpreendeu e optou por dez minutos de acréscimo - fato que reanimou os mais de 10 mil presentes à Vila Belmiro.



Apesar de novas investidas santistas, prevaleceu a atuação de Tadeu, que bloqueou finalizações de cabeça de Marcos Leonardo e Maicon antes do apito final.





SANTOS

João Paulo; Madson (Nathan), Maicon, Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández (Luan), Zanocelo e Carabajal (Lucas Barbosa); Soteldo, Lucas Braga (Jhojan Julio) e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca





GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Diego, Auremir e Marquinhos Gabriel (Matheus Sales); Dadá Belmonte, Vinícius (Apodi) e Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura





Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Carabajal (SAN); Apodi e Sávio (GOI)

Gol: Pedro Raul (GOI), aos 2'/1ºT; Sávio (GOI, contra), aos 10', e Pedro RAUL (GOI), aos 15'/2ºT.