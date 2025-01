Santos pagará R$ 15 mi ao Palmeiras por Zé Rafael e volta a pensar em Rony

O Santos vai pagar R$ 15 milhões ao Palmeiras por Zé Rafael. A contratação do jogador foi fechada após quatro tentativas. O vínculo deve ser de três anos. O time se comprometeu a pagar R$ 15 milhões. O meio-campista chega com status de titular.





Zé tinha a ideia de tentar recuperar o espaço no Palmeiras, mas sentiu que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira e concordou em sair.





A provável chegada de Neymar e a contratação do volante Emiliano Martínez no Palmeiras foram dois dos motivos para Zé Rafael aceitar jogar no Santos em 2025.





Zé Rafael sempre foi uma prioridade do técnico Pedro Caixinha. Ele pode jogar como primeiro e segundo volante, além de armador.





Como já foi inscrito no Paulistão pelo Palmeiras, Zé não poderá atuar pelo Santos na competição. O reforço ficaria à disposição para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.





RONY





O Santos voltou a pensar na contratação do atacante Rony, também do Palmeiras, e em definitivo.





O time havia descartado essa opção, mas viu tanto o Verdão quanto o atleta pedirem menos.





A negociação por Zé Rafael fez o assunto Rony ser retomado. O Palmeiras tem interesse em negociá-lo.





O representante de Rony deve estar em Santos entre quarta e quinta-feira para buscar um acordo. Rony aceitou a ideia de atuar pelo Peixe.





O Santos afirma que há conversa, mas nada avançado. O Peixe tem outras tratativas mais avançadas, como as de Neymar, Niclas Eliasson e Deivid Washington.