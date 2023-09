Santos planeja mal a janela e não sabe o que fazer com tantos centroavantes

O Santos se planejou mal na janela e tem cinco opções para a posição de centroavante: Marcos Leonardo, Furch, Morelos, Silvera e Mezenga. Enquanto isso, Dodô é improvisado na zaga por falta de opções na defesa.







Com a manutenção de Marcos Leonardo, o Santos acumulou jogadores no setor e não há espaço. Durante a janela, o Santos temeu a saída do jovem e buscou opções. O atacante, porém, escolheu ficar e, na sequência, viu Silvera e logo depois Morelos chegarem.





Furch é a segunda opção para o ataque de Marcelo Fernandes, porém, Morelos pede passagem. O argentino fez gols importantes no jogo contra o Grêmio e Bahia.

Morelos chegou mal fisicamente, mas está se recuperando e empolga o interino. Nos treinos, ele já consegue acompanhar os companheiros e atuar com intensidade.





Já Silvera Maximiliano, que chegou ao Santos junto com Morelos, sequer conseguiu estrear. O jogador ainda não encontrou espaço e espera ganhar alguns minutos com Marcelo Fernandes.

Mezenga, fora dos planos, não convenceu nos momentos em que esteve em campo. Seu contrato vai apenas até o final da temporada e não deve ser renovado.





Enquanto sobra no ataque, na defesa o Santos não tem tantas opções e Dodô está sendo improvisado. Com Alex lesionado e Jair ainda recuperando o ritmo de jogo, Marcelo Fernandes conta com Messias, João Basso e Joaquim.





