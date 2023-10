Santos readmitiu técnico "paizão" e se surpreendeu com evolução tática

Marcelo Fernandes saiu do quadro de funcionários do Santos, mas, tempos depois, foi readmitido. A diretoria, então, se surpreendeu ao notar experiência e evolução tática no dia a dia do clube com o auxílio do interino.







Publicidade

Publicidade

Em julho de 2022, o Santos demitiu Marcelo Fernandes a pedido do ex-diretor Newton Drummond, com aval de Lisca. Na época, o entendimento era de que o auxiliar tinha aspiração de ser treinador e poderia jogar contra a comissão técnica.





Em agosto, o Santos trouxe Marcelo Fernandes como auxiliar para tentar melhorar o ambiente no CT Rei Pelé após deslizes nos campeonatos. Um dos motivos para o retorno é por ser conhecido como paizão, íntimo do elenco. O profissional surpreendeu o clube com sua evolução tática para assumir o comando do elenco.

Publicidade





Marcelo ficou um ano desempregado e aproveitou o período para estudar. Quase um ano depois, retornou ao Santos mais uma vez para reerguer o time em período crítico na tabela.





Querido pelo elenco, retomou à vaga de auxiliar na comissão fixa na mesma semana em que o Peixe contratou Diego Aguirre. O uruguaio, porém, só durou cinco jogos.

Publicidade





Marcelo assumiu o Santos interinamente e venceu Vasco e Bahia antes de ser efetivado. Já no novo cargo, derrotou também o Palmeiras no clássico do último domingo.





O presidente Andres Rueda e o coordenador técnico Alexandre Gallo entendem que o Santos venceu e convenceu, com participação decisiva de Marcelo Fernandes.

Publicidade





O treinador ajudou a melhorar o ambiente, mas foi decisivo na mudança do esquema tático para três zagueiros e as mexidas que se mostraram grandes acertos.





Ele improvisou Dodô como zagueiro e colocou Lucas Braga e Kevyson nas alas. Dessa forma, o Santos melhorou defensivamente e ficou mais agressivo no ataque.





Contra o Palmeiras, o técnico não contava com Dodô, Lucas Lima e Soteldo, três dos principais jogadores do elenco. O técnico optou por Messias, Nonato e Morelos e venceu após promover a estreia de Maxi Silvera no segundo tempo. O uruguaio deu assistência para o gol e manteve o alto nível do Peixe.