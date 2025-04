Santos se reapresenta após 'folgão' com dúvidas além de Neymar

O Santos se reapresenta nesta sexta-feira (21) após folga de quatro dias. O técnico Pedro Caixinha tem dúvidas que vão além de Neymar.





Neymar está em fase final de recuperação de edema na coxa esquerda. O astro sentiu o problema no dia 9.

O camisa 10 tratou durante a folga em Mangaratiba e iniciou a transição para o campo nesta sexta-feira (21). A expectativa é de que treine em campo com bola nos próximos dias.





O Santos espera que Neymar seja titular contra o Vasco, dia 30, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.





Caixinha avaliará o desempenho de Neymar ao longo dos treinos para entender se o meia-atacante será titular ou entrará no segundo tempo. O prazo médio de recuperação de um edema já foi ultrapassado.

Além de Neymar, o Santos tem outras dúvidas, principalmente no ataque. Os próximos treinos serão decisivos para a definição da escalação.





Benjamín Rollheiser, contratado por R$ 65 milhões, pede passagem, enquanto Gabriel Veron chamou a atenção no amistoso com o Coritiba. Guilherme, que caiu de rendimento na reta final da participação do Santos no Paulistão, corre perigo.





Escobar, com dores no ombro, ficou fora na vitória sobre o Coxa, mas deve treinar normalmente nesta sexta-feira (21). João Schmidt também está recuperado de virose, assim como Guilherme superou limitações musculares.





Depois do "folgão", Caixinha quer comandar mais treinos intensos. Ele ofereceu o descanso e agora vai cobrar dedicação total nas atividades. O Santos foi eliminado na semifinal contra o Corinthians e passou a ter três semanas livres.





Os próximos treinos não terão Tomás Rincón e Yeferson Soteldo, chamados para a seleção venezuelana. Eles voltam no dia 26, na semana da estreia no Brasileiro.





Miguelito, convocado para a seleção venezuelana, deve ser emprestado. O América-MG é o provável destino.