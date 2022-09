Santos sonha com a contratação do técnico Marcelo Bielsa para 2023

O Santos sonha com a contratação de Marcelo Bielsa para 2023. O presidente Andres Rueda sabe da dificuldade, mas fala diretamente com o técnico argentino e está disposto a aceitar as várias condições impostas por ele.







Publicidade

Publicidade

Para não iludir seu torcedor, o Peixe evita falar publicamente, mas, nos bastidores, admite a tentativa. Rafael Bielsa, irmão do treinador e embaixador da Argentina no Chile, confirmou ao UOL Esporte a negociação em andamento com o Santos.



Marcelo Bielsa não tem empresário e cuida sozinho do seu futuro. Em um primeiro momento, ele não descartou a possibilidade de assumir o Santos na próxima temporada e pediu várias informações a Rueda. O presidente tenta seduzir o profissional de 67 anos com a projeção de maior investimento em reforços e a liberdade para ele cuidar de todo o departamento de futebol junto com a sua comissão técnica.

Publicidade

Publicidade



Como Bielsa pediu tempo para avaliar a possibilidade, o Santos ainda não tratou de valores de salário. Se 'El Loco' der o aval para um próximo passo na negociação, o Peixe apresentará uma proposta e está disposto a pagar bem mais do que já pagou durante a gestão de Andres Rueda.



O sonho de contratar Marcelo Bielsa, uma unanimidade na diretoria, faz o Santos atrasar a busca por um novo diretor de futebol. O Peixe não deve contratar um dirigente até saber se a possibilidade de Bielsa é real. Enquanto isso, o interino Orlando Ribeiro ganha tempo e crescem as chances de ficar no comando até o fim do Campeonato Brasileiro.

Publicidade



Marcelo Bielsa está livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido do Leeds United (ING) após quatro temporadas. Ele recebeu sondagens recentes e esteve perto de assumir o Athletic Bilbao (ESP). No Santos ou não, o argentino só trabalhará em 2023 e quer acompanhar com calma a Copa do Mundo.

Publicidade



Em 2013, o Santos esteve perto de contratar Bielsa. À época, o argentino havia deixado o Athletic e se entusiasmou com a possibilidade de assumir o Peixe. Depois de várias rodadas de reuniões, exigências e informações minuciosas, o treinador pediu para assumir o clube só em 2014. Foi aí que as tratativas se encerraram e o destino acabou sendo o Olympique (FRA).

Publicidade



Marcelo Bielsa, técnico que inspirou nomes como Pep Guardiola e Jorge Sampaoli, é um adepto do futebol ofensivo acima de tudo, com troca incessante de passes e pressão no campo rival. O sonho do Santos dirigiu as seleções da Argentina e Chile e também passou por Lille e Olympique, na França, na Lazio, da Itália, nos mexicanos Atlas e América, no Athletic, da Espanha, e Newell's Old Boy e Vélez Sarsfield, na Argentina.