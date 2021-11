Santos vence a Chapecoense e entra na briga por vaga na Libertadores

O Santos venceu a Chapecoense nesta quarta-feira (17), por 2 a 0, na Vila Belmiro, e não só se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, como também passou a ficar mais próximo de conseguir uma vaga na Copa Libertadores.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Com a vitória, a equipe de Fábio Carille chegou aos 42 pontos e subiu da 12ª para a 11ª posição da tabela. Nesta temporada, é possível que até o nono colocado se classifique para a competição internacional.



Isso vai depender dos resultados das finais da própria Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil –respectivamente entre Palmeiras e Flamengo, Athletico-PR e Red Bull Bragantino e Atlético-MG e Athletico-PR.



Lanterna do Nacional e já rebaixada à Série B, a Chapecoense permanece estacionada nos 15 pontos.

O gol que abriu caminho para a vitória foi marcado aos 26 do primeiro tempo, quando Marinho converteu um pênalti sofrido por ele mesmo, ao ser derrubado na entrada da área.

Continua depois da publicidade



Na semana da Consciência Negra, cuja celebração oficial acontece no próximo dia 20, o camisa 11 festejou o gol com o braço erguido, em um gesto característico da luta antirracista. O próprio jogador já foi vítima de ofensas racistas racistas, proferidas pelo comentarista Fábio Benedetti durante uma transmissão da Rádio Energia 97 FM, no ano passado –o profissional se desculpou, mas foi demitido pelo episódio.





O ato também representa apoio a Adriana, do Corinthians, que foi vítima de racismo durante goleada na Libertadores Feminina.