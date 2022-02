Santos vence o Salgueiro e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Santos venceu o Salgueiro por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (23), no estádio Cornélio de Barros, pela primeira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Ângelo, Vinicius Zanocelo e Rwan.



Comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes, o time alvinegro está classificado para a segunda fase da competição nacional. O Santos tinha a vantagem do empate, mas venceu os donos da casa com certa facilidade.



Ângelo fez um golaço ainda na etapa inicial e criou as principais chances do Santos até cansar no segundo tempo. Já Lucas Pires, outro jovem da base, teve atuação segura na defesa e deu a assistência para o gol de Vinicius Zanocelo de cabeça, aos 31.



Rwan, também revelação santista, fechou o placar já nos acréscimos da segunda etapa, com seu primeiro gol pelo profissional.

O clube alvinegro voltará a campo para enfrentar o Novorizontino no domingo (27), às 18h30, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Será a primeira partida do Santos depois de fechar com o técnico Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil (EQU).





SALGUEIRO

Jerfesson; Ronaldo (Danielzinho), Lucão, Janelson e Léo Carioca; Kady, Léo Santos (Robinho), Wescley e Valdeir (Kelsen); Pedro Maycon (Bruce) e Hudson (Patrick Nonato). T.: Sílvio Criciúma





SANTOS

João Paulo, Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry (Vinicius Zanocelo) e Ricardo Goulart (Jobson); Ângelo (Lucas Braga), Marcos Guilherme (Lucas Barbosa) e Marcos Leonardo (Rwan). T. (interino): Marcelo Fernandes





Estádio: Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza (MG)

Cartões Amarelos: Robinho (SAC); Lucas Pires, Ricardo Goulart e Ângelo (SAN)

Gols: Ângelo (SAN), aos 24'/1ºT; Vinicius Zanocelo (SAN), aos 31', e Rwan (SAN), aos 46'/2ºT