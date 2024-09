São Bento dá passo para virar SAF com Zé Roberto

O Esporte Clube São Bento, que completou 111 anos em 14 de setembro, está no centro de uma negociação que pode transformar o clube em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol).



NEGOCIAÇÃO MILIONÁRIA

A proposta envolve um investimento de R$ 130 milhões ao longo de nove anos.



O negócio é liderado pelo ex-jogador Zé Roberto, revelado pela Portuguesa e proprietário da empresa Flash Forward.

O modelo SAF prevê que 90% do futebol profissional do São Bento seja controlado por investidores, enquanto os 10% restantes permanecerão sob gestão do clube.



O presidente Almir Laurindo, que está desde 2021 no cargo, confirmou o andamento das negociações e demonstrou otimismo.

A proposta já foi aceita. Agora, depende da aprovação do conselho fiscal, e depois será encaminhada para a Assembleia Geral, onde cerca de 300 sócios decidirão o futuro do clube. O projeto é ambicioso: voltar à Série A1, disputar o calendário nacional e, eventualmente, chegar à Série B e à Série A. A SAF será responsável apenas pelo departamento de futebol.Almir Laurindo



PRÓXIMOS PASSOS

Na quarta-feira (18), em Sorocaba, o Conselho Deliberativo do São Bento se reuniu com representantes da Flash Forward, incluindo Zé Roberto, e os empresários Tiago Ribeiro e Fransérgio, também ex-atleta.



O conselho fiscal agora analisará a documentação, e uma nova reunião está prevista para a próxima quinta-feira (26).

Caso tudo esteja em conformidade, será convocada uma Assembleia Geral para que os sócios votem a proposta de constituição da SAF.



Sem calendário nos próximos meses, o São Bento se prepara para o Paulistão de 2025, após disputar a Série A2 do Campeonato Paulista este ano.



O clube apresentou nesta sexta-feira (20) seu novo treinador, Roberto Fonseca, que assumirá o comando da equipe na próxima temporada.