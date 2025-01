São Paulo abre ano de forma inabalável e com Lucas e Oscar 'só começando'

O São Paulo segue imbatível em 2025 e venceu o Corinthians com autoridade no clássico Majestoso com o brilho da dupla que vem sonhando repetir a parceria da época de Cotia: Lucas e Oscar.





Em entrevista ao UOL após o jogo, o camisa 7 afirmou que a parceria está só começando.





"Tá só começando. É o começo da temporada ainda, dois jogos apenas. A gente se conhece muito bem, é um jogador de muita qualidade, a gente já se conhecia desde a época de base. Entrosamento não vai faltar. É mais pegar ritmo de jogo, a melhor forma física. Aos poucos vamos encaixando. Foi um grande jogo de todos, sabíamos da importância desse clássico. Muito bom começar a temporada bem", disse Lucas.





O jogador ainda afirmou que a jogada do seu gol de cabeça em cobrança de escanteio de Oscar é bastante trabalhada no treinamento. Ele afirmou preferir o gol de cabeça ao golaço marcado fazendo fila na defesa corintiana.





É uma jogada bem trabalhada nossa, eu faço aquele movimento ali. Mas depende muito da batida do cobrador. Oscar acertou um belo cruzamento e eu acertei o tempo de bola e o movimento certinho. Fui muito feliz, é um gol que eu gosto bastante e acho que foi o mais bonito.





O atacante não havia marcado no primeiro jogo e, com os dois gols, brincou com a meta estipulada pelo filho, o pequeno Miguel: 70 tentos no ano.





Falta só 68 agora, vamos buscar (risos). Sem dúvida (a recepção do filho é melhor quando faz gol). Fica muito feliz, já abraça, fala que fez gol, já pula, comemora. É muito legal ver a alegria dele, assimilando e pegando esse amor pelo São Paulo.





O jogador deve ser um dos poupados pelo técnico Luis Zubeldía na próxima rodada. Ele ainda não confirma, mas não deixou de falar que já pensa no clássico contra o Santos. "Ainda não sei, não falei com a comissão. Vamos ver o que é melhor. Tem um clássico no fim de semana".