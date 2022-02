São Paulo amplia crise do Santos com vitória elástica na Vila Belmiro

Santos e São Paulo chegaram ao clássico realizado na noite de domingo (20) em momentos de instabilidade. A equipe alvinegra viu se aprofundar sua crise. A tricolor saiu da Vila Belmiro com uma vitória por 3 a 0 que dá moral para a sequência da temporada.



Eder, Eduardo Bauermann (contra) e Rodrigo Nestor marcaram os gols que definiram o placar em Santos. Até houve equilíbrio durante parte considerável do jogo, mas os visitantes souberam se aproveitar dos problemas defensivos do rival e construíram o resultado expressivo.

Com o resultado, os comandados de Rogério Ceni chegaram a 11 pontos, na segunda colocação do Grupo B do Campeonato Paulista-o São Bernardo, que tem um jogo a mais, lidera a chave com 14. O Santos está em segundo no Grupo D, mas com apenas nove pontos em oito jogos, 37,5% de aproveitamento.



Foi o mau início de ano que fez o clube demitir o técnico Fábio Carille após a derrota por 3 a 2 para o Mirassol na última quinta-feira (17). Mas o comandante interino Marcelo Fernandes não conseguiu resolver os problemas da equipe em poucos dias.



A defesa voltou a sofrer três gols, o primeiro deles em bola alçada à área por Nikão, aos 22 minutos do primeiro tempo. O atacante, que fez sua melhor partida desde a chegada ao São Paulo, no começo da temporada, achou Eder para um bom cabeceio.

O Santos tentava reagir na etapa final, porém voltou a oferecer espaços. Aos 20 minutos, Alisson recebeu de Calleri e buscou Gabriel Sara na área. O meia dividiu com Eduardo Bauermann, que viu a bola entrar e ganhou o crédito pelo gol contra.



O desânimo ficou claro nos jogadores alvinegros, vazados novamente na sequência. Aos 26, Rodrigo Nestor recebeu mais um bom passe de Nikão, avançou com liberdade até a meia-lua e acertou um chute preciso, no canto esquerdo de João Paulo.



O resultado causou revolta nos torcedores presentes na Vila Belmiro, que entoaram cantos de protesto ao apito final. Houve gritos como "time sem vergonha", "queremos jogador" e "não é mole, não, tem que honrar a camisa do Peixão".





FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 3 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Paulista, 8ª rodada

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data/hora: 20 de fevereiro de 2022 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Público/renda: 9.553 pagantes, R$ 247.352,50

Cartões amarelos: Lucas Pires, Vinicius Zanocelo (Santos), Diego Costa, Eder (São Paulo)

GOLS: Eder, aos 21 do primeiro tempo (SAO), Eduardo Bauermann (contra), aos aos 20 minutos do segundo tempo, e Rodrigo Nestor, aos 25 minutos do segundo tempo (SAO).





SANTOS

João Paulo; Madson (Marcos Guilherme, aos 39/1ºT), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry (Lucas Barbosa, aos 27/2ºT), Camacho (Pirani, aos 17/2ºT) e Ricardo Goulart (Vinicius Zanocelo, aos 27/2ºT); Ângelo, Lucas Braga (Rwan, aos 27/2ºT) e Marcos Leonardo. Técnico (interino): Marcelo Fernandes.





SÃO PAULO

Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha, aos 41/1ºT), Miranda, Diego Costa e Reinaldo (Léo, no intervalo); Pablo Maia, Gabriel Sara e Igor Gomes (Rodrigo Nestor, no intervalo); Nikão (Marquinhos, aos 30/2ºT), Eder e Alisson. Técnico: Rogério Ceni.