São Paulo anuncia a contratação de Nikão, agora ex-Athletico

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (11) mais um reforço para a temporada. O atacante Nikão, que estava no Athletico-PR, assinou um contrato válido até o fim de 2024 com o time do Morumbi.



As negociações aconteceram de maneira rápida e inesperada. Até o fim da última semana, Nikão estava acertado com o Internacional. Na última hora, no entanto, o empresário do jogador e o clube gaúcho não chegaram a um acordo nos itens restantes, e o negócio foi desfeito.



Nikão, então, foi oferecido ao São Paulo, que rapidamente entrou em acordo com o empresário Paulo Pitombeira e acertou seu quinto reforço para 2022.



O atacante de 29 anos chega ao São Paulo depois de se tornar ídolo no Athletico. Nikão foi fundamental para o clube paranaense nas conquistas da Copa do Brasil de 2019 e na Sul-Americana de 2021.

Nas sete temporadas em que esteve no Athletico, Nikão disputou 307 partidas, com 47 gols marcados e 36 assistências. Ele conquistou oito títulos com a camisa rubro-negra.