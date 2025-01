São Paulo anuncia contratação da atacante de Londrina Giovanna Crivelari

“Minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero contribuir para que o time alcance grandes conquistas e também quero evoluir como jogadora. A torcida pode esperar muita dedicação e entrega em campo com a camisa do Tricolor”, completou.

Saiba mais sobre a carreira





Giovanna Crivelari Anselmo nasceu em Londrina e iniciou a carreira com passagens por Santos e Foz Cataratas FC.





Em 2015, a atacante teve a primeira passagem pelo Tricolor e, depois, transferiu-se para o Vitória das Tabocas. Posteriormente, a atleta ainda integrou as equipes do Hangzhou Greentown, da China, e do Gyeongju FC, da Coréia do Sul, entre 2016 e 2017.





No retorno ao Brasil, defendeu o Kindermann, o 3B da Amazônia, o Corinthians, o Levante (ESP) e o Flamengo. Ela também conta com passagens pela Seleção Brasileira.





A atacante tem no currículo os títulos do Campeonato Paulista 2019 e 2020, Libertadores 2019, Campeonato Brasileiro 2020 e 2021, Brasil Ladies Cup (2022), Copa Rio (2023) e Campeonato Carioca 2023 e 2024.