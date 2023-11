São Paulo aprova proteção e descarta trocar gramado do Morumbi após shows

O São Paulo não irá trocar o gramado do Morumbi após a trinca de shows marcados para o estádio entre esta sexta-feira (10) e segunda-feira (13). O clube acredita que a proteção que será instalada sobre o gramado dá conta de proteger a superfície.







A banda americana Red Hot Chili Peppers e os mexicanos do RBD farão ao todo três apresentações no estádio. O time tricolor, inclusive, jogou na Vila Belmiro como mandante na última rodada graças aos preparativos para os shows no Morumbi.





O clube acredita que as placas instaladas para proteger o gramado serão suficientes para deixar a superfície em bom estado. O Morumbi já recebeu diversos shows com essa mesma proteção.





Na última grande série de shows, da banda britânica Coldplay, o clube trocou todo o gramado. A decisão, no entanto, se deu por uma coincidência de datas entre as apresentações e a estação do ano ideal para trocar da superfície.





A próxima partida do time tricolor paulista no Morumbi está marcada para o fim de semana do dia 26 deste mês. A equipe recebe o Cuiabá em data ainda a ser definida pela CBF.