São Paulo atinge pior marca de perdas de posse de bola no Brasileiro

A fase do São Paulo não é das melhores, mas poucas vezes no Campeonato Brasileiro o time esteve tão inoperante quanto no empate por 0 a 0 com o América-MG na noite de quarta-feira (22). O tricolor entregou 165 vezes a bola de presente aos mineiros, sua pior marca no campeonato.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

O número é 29% superior do que a média da equipe de Hernán Crespo nos últimos 15 jogos, quando o São Paulo somou 128 perdas de posse por jogo em média, segundo o site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.





Rigoni foi quem mais perdeu a posse da bola, 23 vezes, seguido por Igor Gomes, com 18, Nestor, com 16, e Reinaldo e Galeano, com 15.

Continua depois da publicidade





O tricolor já tinha perdido 15% mais vezes a posse da bola, somando 148, no duelo como Atlético-GO, no domingo passado (19), quando venceu por 2 a 1, mas sofreu uma pressão dos goianos no fim da partida. Em todas as outras 15 partidas ficou abaixo das 140 perdas de posse.





Isso aconteceu mesmo com o treinador argentino optando por uma formação com quatro meio-campistas no time titular -Luan, Nestor, Gomes e Sara -, o que supostamente deveria render mais articulação à equipe.





Em todos os 53 jogos da temporada, só duas vezes o São Paulo entregou a bola ao adversário mais do que 165 vezes: nos clássicos contra Santos e Corinthians pelo Paulistão, quando somou 199 e 179 perdas de posse, respectivamente.





Não só esse número, mas a quantidade de chutes no gol ajudam a explicar o desempenho fraco do São Paulo de Crespo contra o América. Foram somente seis chutes, o menor número desde a eliminação da Copa Libertadores para o rival Palmeiras.





O tricolor volta a campo neste sábado (25) quando terá pela frente o líder Atlético-MG, no Morumbi, pela 22ª rodada do Brasileiro.